Поможет ли старому процессору разгон? Давайте разбираться

Если взглянуть на синтетические тесты современных процессоров, то можно сделать вывод, что владельцам старых чипов, выпущенных пять и тем более 10 лет назад, остаётся только запускать тетрис на минималках. Прирост производительности в синтетике огромен, а каждое новое поколение ставит всё новые рекорды. Не стали исключением и Alder Lake-S, предлагающие настоящий прорыв как в технологическом плане, так и в популярных тестах. И всё же, так ли всё плохо у владельцев старых процессоров?

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Разобраться в данном вопросе решили представители канала GECID. Они реанимировали процессор Core i7-2600К и отправили его в бой. Напомним, камень поступил в продажу в начале января 2011 года. Это значит, что меньше через несколько недель ему исполнится десять лет. Процессор получил 4 ядра с функцией многопоточности и мог разгоняться до 3.8 ГГц. Но не стоит недооценивать процессоры Intel с разблокированным множителем первых поколений. Сегодня вы с помощью стандартного кулера с трудом выжмите из какого-то Core i7-12700K лишние 100 МГц, тогда как раньше оверклокеры могли получить гораздо более впечатляющий результат. Авторы видео смогли разогнать Core i7-2600К до 4.6 ГГц, установив его в систему на базе видеокарты Radeon RX 6900 XT. Давайте проверим, на что способен старый камень.

Опустим синтетические тесты. Если у вас есть желание, вы можете посмотреть их сами. Всё это есть на видео, включая все популярные бенчмарки. Обратите внимание на скриншоты выше и ниже. Поскольку ранее в руках GECID побывал процессор Core i5-2500К, то они сравнили результаты этого разогнанного камня с тем, что удалось получить от флагмана линейки.

Как видите, очень многое зависит от игры. В Cyberpunk 2077 мы наблюдаем прирост fps на уровне 25%, в то время как в Far Cry 6 разницы нет совсем. А вот в Forza Horizon 5 у нас двукратное преимущество, как и в Halo Infinite. В обеих играх задействованы новые движки, которые способны заставить поволноваться даже самый прокачанные процессоры 2021 года. Core i7-2600К в таких условиях показывает себя с лучшей стороны, но в данном случае важно не сравнение с младшей моделью, а сам факт огромного прироста производительности благодаря разгону. Авторы канала констатируют, что старый камень ещё может использоваться в высокопроизводительных системах. Главное – это хороший разгон, позволяющий сократить отставание длиной в 10 лет. Что до ощущений в играх, то блогеры отмечают, что картинка стала плавной, визуальный ряд приятнее, а в большинстве проектов вы не будете испытывать дискомфорта даже в более высоких разрешениях.

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