Разницы в играх между дорогостоящей DDR5-6000 и стандартной DDR4-3600 почти нет

Кто бы мог подумать, что одной из самых горячих тем этой зимы окажется не обсуждение производительности процессоров Alder Lake, а споры вокруг оперативной памяти DDR5. Начнём с самого начала: ОЗУ нового стандарта должна было стать ещё одной мотивацией для покупки процессора Intel 12-го поколения. План был идеальным, но не включал несколько переменных. Во-первых, DDR5 оказалась жутко дорогой при производстве, что получится исправить только через несколько лет. Во-вторых, поставки новой оперативной памяти оказались на таком низком уровне, что и без того высокая цена стала ещё выше. Мало того, купить DDR5 в магазинах почти нереально, поэтому единственный шанс – это обратиться к перекупщикам.

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Предположим, что вы купили дорогущий Core i9-12900K, к нему материнскую плату на таком же дорогом чипсете Z690, украсив всё это двумя планками по 16 Гб DDR5, за которую пришлось заплатить в 3 раза дороже, чем за DDR4-3200. В то же время некто решил сэкономить на ОЗУ, хотя в данном случае нас не так интересует экономия, как возможность заменить более дорогую оперативную память без существенной потери производительности. Сегодня мы изучим монументальный труд, проведённый специалистами сайта Tomshardware. Ребята сравнили несколько линеек ОЗУ, вплоть до самой прокачанной DDR5-6000, выяснив, а стоит ли вообще сегодня прилагать массу усилий и тратить деньги на новый стандарт оперативной памяти.

Прежде всего хорошие новости: если вы всё же раздобыли комплект какой-нибудь DDR5-5200, то сможете доказать своим знакомым на DDR4-3600, что именно вы являетесь обладателем самой мощной конфигурации. В синтетических тестах разрыв между поколениями есть, а ведь мы ещё даже не видели DDR5 второго поколения, которая принесёт повышенные тактовые частоты и более продвинутый механизм разгона. Вот только на синтетических тестах хорошие новости и заканчиваются, ведь в играх всё окажется куда не так очевидно.

Перед вами средние показатели по всем игровым тестам. Если вас интересуют данные по каждой игре в отдельности, то переходите по ссылке. Предположим, вы купили дорогую G.Skill Trident Z5, которую сложнее достать, чем арбузы посреди зимы, а ваш знакомый обошёлся самой стандартной DDR4-3600 С16. Никаких разгонов и игры в тайминги, только стоковый вариант оперативной памяти предыдущего поколения. Каково же будет ваше удивление, когда вы увидите, что смогли обойти его всего на 2.5 кадра в секунду (в данном случае это 2%).

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Авторы материала отмечают, что сегодня перспектива покупки DDR5 должна в первую очередь интересовать энтузиастов, которые хотят поиграть в синтетику, а уже потом думать о компьютерных играх. Если же вы обычный геймер со средней видеокартой и планами купить Core i5-12600K (или что-то попроще), то смысла нет вообще, поскольку в играх разницу вы не почувствуете.