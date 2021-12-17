AMD не собирается просто так сдавать позиции

Известно, что массовый покупатель предпочитает среднюю по цене компьютерную технику. В ходе пандемии многие брали дорогостоящие игровые ноутбуки, надеясь оградить себя от проблем на несколько лет, но это не значит, что общая логика рынка изменилась. Процессоры Alder Lake-S можно назвать настоящим прорывом года, но многих ли вы знаете людей, которые купили подобные камни? На этот раз дело не в дефиците самих процессоров, ведь есть несколько проблем, которые сделали новое поколение неинтересным массовому покупателю.

реклама

Прежде всего – это отсутствие на полках менее дорогих предложений, ведь сегодня там всего несколько чипов с разблокированным множителем. Ожидается, что долгожданный Core i5-12400 и другие процессоры с заблокированным множителем появятся в магазинах после Нового года. Если сам процессор ещё можно купить, то материнская плата к нему за 250 долларов нужна единицам. Массовый пользователь просто не видит смысла в разгоне, как бы странно это не звучало для ушей оверклокеров. В январе ожидается выход материнских плат на чипсете В660, что позволит совместить все преимущества новой платформы: поддержку PCIe 5.0 и DDR5. Кстати, оперативная память нового поколения в дефиците.

Российские магазины получили крохи. Мы уже выясняли, что разницы в играх между DDR5 и DDR4 почти нет, но в синтетических тестах всё иначе. Раз уж речь зашла о синтетике, то вчера в сети засветились любопытные результаты. Сделать глубокомысленные выводы на их основе не получится, но в качестве ремарки – сойдёт. Речь идёт о тестах нового процессора Core i7-12700H. Он получит 14 ядер и 20 потоков, что в глазах потенциальных покупателей выглядит очень внушительно. Как оказалось, данный камень способен получить всего 1646 баллов в однопотоке и 8113 баллов в многопотоке.

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 7000р Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Для сравнения, 8-ядерный Ryzen 7 5800X обходит 14-ядерник производства Intel в многопоточных тестах на 24.5%. В однопоточных задачах разница в пользу красных составляет чуть меньше 5%, а значит в играх оба процессора окажутся примерно равны. В качестве тестового инструмента использовался популярный бенчмарк Geekbench 5. Стоит учитывать, что даже набирающий гораздо больше баллов в тестах Core i9-12900К показывает в играх приблизительно аналогичные результаты с Ryzen 9 5950Х. Ну а при наличии одинаковой оперативной памяти DDR4, красный камень может даже вырваться вперёд.