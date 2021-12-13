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С начала продаж процессоров Alder Lake-S прошло больше месяца, а споры об их влиянии на игровой рынок и реальной производительности не утихают. Положение дел таково, что фанаты AMD отказываются принимать факт победы Intel, приводя в пример различные тесты, в то время как их противники всячески доказывают обратное. Стоит заметить, что обе стороны отлично подготовились к противостоянию, поэтому так просто взять и вручить корону лидера невозможно. На самом же деле победа той или иной стороны возможна только в определённых условиях, которые и фанаты Intel и AMD трактуют с выгодой для себя. 

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Сегодня мы не станем углубляться в теорию, а просто разберём частный случай. Так, один из самых популярных процессоров семейства Alder Lake-S – это без веского сомнения Core i5-12600K. Данный камень получил 6 больших ядер с функцией многопоточности и 4 малых ядра, что даёт в сумме 16 потоков или 10 ядер. Разблокированный множитель будет работать только на материнских платах на чипсете Z690, а возможность сэкономить обеспечивается поддержкой памяти стандарта DDR4. Наши читатели знают о том, что купить DDR5 сегодня проблематично, поэтому выбор менее затратной конфигурации видится многими отличным вариантом. Давайте разберёмся, действительно ли экономия в данном случае является экономной, и не лучше ли потратиться, увеличив количество кадров в секунду в играх. Ответы на все эти вопросы нам дадут ребята с канала Testing Games. Тестирование проводилось с использованием мощной видеокарты GeForce RTX 3080.

Изучить показатели в каждой конкретной игре можно как в таблице, так и на видео ниже, мы же предлагаем взглянуть на строчку средних fps по всем играм на каждой конфигурации памяти. Отметим, что в первом варианте использовалась DDR4-3600. Во втором – DDR5-5200. Как видите, 32 Гб оперативной памяти предыдущего поколения выдают 151 кадр в секунду, тогда как в 2 раза более дорогая DDR5 обеспечивает 160 fps. Нет никаких сомнений, что, пытаясь собрать бескомпромиссную сборку, вы захотите добрать 9 кадров в секунду. Вот только в реальных условиях это превращается в разницу на уровне 6%. Но это только на флагманской видеокарте, тогда как менее дорогая даст вам от силы несколько кадров в секунду. 

Стоит ли двойная переплата такой незначительной разницы, решать только вам. Кстати, далеко не в каждой игре вообще можно увидеть хоть какую-то разницу. Это значит, что любители определённых жанров могут вообще ничего не заметить. Что до синтетических тестов, то нет никаких сомнений, что более новая DDR5-5200 позволила бы там вырваться вперёд на 15-20%. К счастью, массовый покупатель предпочитает реальные игры виртуальным попугаям.

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#intel #процессор #alder lake-s #core i5-12600k
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