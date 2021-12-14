Илон Маск снова вспомнил о существовании Догикоина

Вчера журнал TIME присвоил Илону Маску звание «Человека года». Представители издания отметили заслуги Илона в переходе на чистую энергетику, снижение выбросов в окружающую среду, достижения в освоении космоса и многое другое. Отвечая на вопросы журналистов, обладатель почётного звания сделал несколько заявлений, некоторые из которых касались криптовалют. В частности, он не стал называть себя противником фиатных денег, но считает криптовалюты шагом вперёд для всего человечества. Себя он считает одним из немногих, кто достаточно хорошо разбирается в этом вопросе, поскольку был одним из основателей PayPal.

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Что до Биткоина, то Илон Маск назвал его отличным средством сбережения, но не заменой традиционным платежам. По его мнению, для повседневных операций куда лучше подходит Dogecoin. Комиссия за перевод монеты незначительная, а эмиссия фиксирована. В последнее время данный актив находится в стадии инфляции, но в будущем эта проблема не будет так ярко выражена, что привлечёт к монете внимание обычных людей по всему миру в качестве простого средства для покупки и продажи товаров и услуг. Если вы думали, что на этом признание в любви Догикоину завершатся, то сильно заблуждались, ведь уже сегодня Илон Маск снова в центре внимания.

Согласно его заявлениям, в ближайшее время в продажу поступит некая продукция с символикой Tesla, которую можно будет купить за Dogecoin. Сообщение появилось в Твиттере, а сам Илон отмечает, что хочет посмотреть на результаты подобного решения. Неясно, о каких товарах идёт речь, но это явно не электрокары, поэтому фанатам автомобильной компании придётся подождать. Вообще, никто ведь не запрещает перевести монеты в реальные деньги, оплатив ими такую желанную машину. После поста Илона Маска, криптовалюта подорожала на 26%, а суточная эмиссия выросла на 500%, превысив 4 миллиона долларов. На момент написания данного материала, курс Dogecoin приближается к 21 центу за 1 монету.

Многие люди обвиняют Илона Маска в раскачивании рынков, что приводит к банкротству компаний и гигантским потерям для многих инвесторов и трейдеров. Сам Илон на этот счёт придерживается иного мнения. Ему кажется, что рынки находятся в постоянном движении и никак не зависят от его высказываний. Что до многочисленного юмора в его сообщениях, то он находит свои шутки забавными, жаль, что далеко не все с этим согласны.

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