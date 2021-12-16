Проверяем эффективность самого последнего чита кладмена в популярной онлайн игре вместе с блогером LennyFirst

Абсолютное большинство олнайн-игр насквозь пропитано читами. Ваши противники летают, проходят через стены и попадают белке в глаз, даже если этой белки на карте пока нет. Разработчики постоянно борются с подобным явлением, временно снижая активность читеров, но спустя какое-то время всё снова повторяется. Иногда кажется, что создателям игр просто выгоден круговорот геймеров, а особенно это актуально для платных игр, что вынуждает читеров покупать лицензионную версию всякий раз, когда предыдущий аккаунт забанен. Поскольку за руку разработчиков никто не ловил, то утверждение так и останется в качестве предположения.

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Сегодня у нас необычный материал, который без всякого сомнения будет интересен любителям компьютерных игр. Вчера на канале LennyFirst, который, кстати, является весьма популярным в Рунете, появилось любопытное видео, рассказывающее о буднях читеров в игре GTA San Andreas Online. Если вы не в курсе происходящего, то милости просим по ссылке. Не стесняйтесь, автор данного материала до вчерашнего дня ничего не слышал об этой игре, поэтому нет ничего плохого в расширении своего кругозора.

Создатель контента решил проверить, как быстро его забанят за использование популярного чита КЛАДМЕНА в GTA SA:MP. По его словам, он получил самую последнюю версию лично от разработчика. Также он отметил, что сегодня в руках администрации серверов находятся продвинутые средства фиксации, позволяющие выявлять мошенническое поведение по различным меткам. Это значит, что быстрое перемещение по карте и подозрительные действия тут же привлекут внимание. Как оказалось, многое зависит от вашего везения. Так, первый забег длился почти 2 часа, перелетая на автомобиле из одного конца карты в другой с невероятной скоростью. Но не прошло и пяти минут после выкапывания клада, как на игрока обратили внимание и проверили его данные. Ну а после админам не составило труда выяснить несоответствия и навсегда заблокировать игрока.

Полагая, что администрация банит только после выкапывания клада, наш герой запустил чит ещё на одном купленном аккаунте. Как оказалось, уже через 10 минут его вычислили и снова заблокировали. На этот раз на пустом месте. Видимо, на этот раз везение его подвело, а летающий автомобиль привлёк слишком много внимания.

Что всё это значит? Играйте честно. Рано или поздно, но вас раскроют, что грозит полной блокировкой аккаунта. Если вы дорожите своими достижениями, то потери будут гораздо выше, чем быстрые деньги. К сожалению, есть множество людей, которые не интересуются долговременными достижениями. Все их стремления направлены на чувство превосходство над соперниками. На это они тратят как своё время, так и деньги, прыгая из одной игры в другую. До тех пор, пока разработчики не придумают эффективной защиты от читов, подобные товарищи будут встречаться вам и дальше.

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