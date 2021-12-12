Противостояние между майнерами и алгоритмом NVIDIA LHR продолжается. На этот раз очередную победу одержали майнеры

Уже более чем полгода хакеры бьются с хитроумным алгоритмом NVIDIA LHR, который снижает хершейт во время добычи Эфира. В какой-то момент удалось разблокировать показатели с 50% до 70%, но на этом всё остановилось. Судя по всему, руководство компании NVIDIA настолько уверено в эффективности блокировки, что даже заявляет о несокрушимости программной заплатки. Стоит отметить, что в реальности подобные меры лишь отчасти снизили интерес майнеров к новой серии видеокарт. Кто-то ждёт полной разблокировки в самое ближайшее время. Другие полагают, что и в текущем состоянии карты приносят неплохую прибыль. Похоже, вскоре владельцам видеокарт GeForce RTX 3080 Ti можно будет забыть обо всех ограничениях.

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Как стало известно, один из майнеров тщательно изучил механизм блокировки и пришёл к выводу, что алгоритм LHR активируется в периоды высокой нагрузки на графический чип. Именно такое воздействие оказывает майнинг, поэтому по определённым меткам система снижает тактовую частоту ядра, что приводит к падению хешрейта. Удивительно, но майнер описал свою проблему с падением производительности в центре поддержки EVGA, получив версию vBIOS, разблокировавшую хешрейт с 66 MH/s до 80 MH/s. Счастливчик отмечает, что версия прошивки работает только на видеокарты серии GeForce RTX 3080 Ti.

Как оказалось, некоторые владельцы видеокарт GeForce RTX 3080 Ti от других производителей удачно прошили vBIOS от EVGA. А вот другие констатируют, что получили кирпич. Кто-то даже выложил большой гайд о том, как он восстановил свою видеокарту. Для этого потребовалось найти правильную прошивку и установить её при помощи специализированного ПО. А вообще 80 MH/s – это не предел. Ниже можно увидеть ролик, автор которого подробно рассказал о разблокировке алгоритма LHR на видеокарте GeForce RTX 3080 Ti, после чего она начала выдавать стабильные 90 MH/s.

Майнер воспользовался моделью производства Inno3D, а значит прошивка действительно работает не только для видеокарт EVGA. Автор ролика и обнаруживший новый способ разблокировки пользователь уточняют, что всё вышеописанное вы делаете на свой страх и риск. Со 100% вероятностью после превращения видеокарты в кирпич вам откажут в гарантийном обслуживании. Можно попытаться вернуть всё как было самостоятельно, но никто не обещает, что после этого ваша видеокарта вообще сможет заработать в нормальном режиме.

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