За полгода стоимость Догикоина снизилась на 500%

На прошлой неделе Биткоин продолжил падение, вызывая разочарование среди инвесторов и насторожённость у тех, кто совершил вложения на пике, когда цифровое золото стоило 60 000 долларов и дороже. Не помогли и миллиардные вливания в виде 3.5 миллиардов, которыми Киты пытались вернуть Биткоин к росту. Сегодня неясно, в каком состоянии находится рынок криптовалют, а тренд в головах экспертов меняется от медвежьего к бычьему по нескольку раз в день. Нужно понимать, что нестабильность – это общая тенденция ближайших недель, ведь финансовые показатели самой большой экономики мира находятся в плачевном состоянии. Как оказалось, эмиссия в 9 триллионов не прошла для США бесследно, ведь покупательская способность рухнула, а инфляция достигла 6.8% годовых. Для Америки – это настоящая катастрофа.

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Предполагается, что уже в ближайшие дни ФРС США примет решение о мерах по стабилизации курса доллара и снижению инфляции. Это значит, что все социальные программы, направленные на раздачу денег, будут прекращены или сильно урезаны. Такой шаг неминуемо приведёт к обрушению фондового рынка и ощутимому удару по криптовалютам. Как обычно, назвать какие-то точные данные эксперты неготовы, но и этого остаточно для появления пессимистичных настроений среди инвесторов.

Скорее всего, после публикации новостей о преодолении высокой инфляции, курсы основных криптовалют могут восстановиться. Хотя, эксперты полагают, что мемные активы плавно движутся к пропасти, а многие их них уже не спасти. Особенно тревожно выглядит судьба Догикоина (Dogecoin). В ноябре криптовалюта достигала отметки в 0.27 доллара, что почти в 3 раза меньше апрельских максимумов. Месяц назад эксперты констатировали ощутимые потери среди инвесторов, а сегодня впору бить тревогу. На момент написания данного материала Догикоин стоит 0.16 доллара, а курс его постоянно снижается (на 40% за месяц и 500 % за 6 месяцев). Прогнозы неутешительные, ведь токен дешевеет вместе с Биткоином, но не дорожает, когда цифровое золото отыгрывает потерянные тысячи.

Аналитики уверены, что Dogecoin находится в лапах медведей и выйти из него поможет только сильный внешний толчок. Есть большие сомнения, что Илон Маск вдруг сжалится над держателями собачьего токена и начнёт снова его продвигать. Надежда на Китов, но в последнее время Dogecoin постоянно теряет объём торгов. К примеру, только за последние сутки показатели снизились на 40%, но это не единичный случай, ведь такое происходило весь прошлый месяц. Для сравнения, Shiba Inu также дешевеет, но торги по ней идут бойко и в 3 раза превышают таковые по Dogecoin.

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Если прогнозы экспертов сбудутся, и криптовалюты уйдут в глубокое пике, то первыми пострадают мемные токены. Прогнозы по Dogecoin неутешительные, поэтому порадовать владельцев данного актива нам нечем.