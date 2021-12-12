В рамках небольшого интервью Киану поделился своим отношением к криптовалютам, метавселенной и многим другим аспектам

Уже вскоре состоится премьера фильма «Матрица: Воскрешение». Если вы видели трейлер, то у вас скорее всего возникло множество вопросов к облику главного героя. Складывается такое ощущение, что перед нами не старый добрый Нео, а Джон Уик. Кто-то утверждает, что актёр не растёт, а его образ кочует из фильма в фильм без изменений. Мало того, даже характер главных героев в некоторых фильмах немного схож. Поскольку нас с вами в данный момент интересует не фильм, то мы опустим отдельные моменты интервью, которое можно посмотреть на несколько абзацев ниже.

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Итак, несколько недель назад студия Warner Bros выпустила коллекцию NFT-токенов, посвящённых фильму. Все 100 000 токенов разошлись за несколько часов по 50 долларов за каждый, а значит ребята на пустом месте получили 5 миллионов долларов. В связи с этим ведущий поинтересовался у Киану Ривза относительно его отношения к NFT и криптовалютам. Как оказалось, актёр скептически оценил перспективы цифровых денег, но заметил, что какое-то время назад его друг купил ему некоторую часть криптовалюты. Киану не стал конкретизировать, но рассказал, что не планирует её продавать. Ведущий заметил, что в таком случае актёр является холдером (Hodler), ведь он удерживает актив без планов от него избавляться.

А вообще в коротком видео на 19 минут обсуждается множество любопытных вопросов. К примеру, метавселенная, о которой так много пишет пресса. Киану Ривз не верит, что наступление подобного будущего и называет это антиутопией. Он заявил, что идеи Марка Цукерберга гораздо старше корпорации Meta и восходят к фильмам и книгам, которые появились много десятилетий назад. Что до многих тем, так и иначе связанных с виртуальным миром, то Киану считает развитие сферы развлечений вполне нормальной и не против использования аватара со своим лицом в различных жанрах. С этим оказалась несогласна Керри-Энн Мосс, присутствовавшая во время интервью. Она в шутку попросила не использовать её аватары, хотя и было видно, что данная тема ей не очень приятна.

В какой-то момент ведущий поинтересовался, что Киану Ривз думает об NFT-токенах по фильму «Матрица: Воскрешение». По словам актёра, он никогда не воспринимал что-то подобное всерьёз, поскольку даже если подобный объект невозможно подделать, то скопировать и воспроизвести может любой. Это по мнению Киану Ривза снижает ценность актива. Кстати, уже 16 декабря состоится премьера долгожданного фильма «Матрица: Воскрешение». Вы уже купили билеты?

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