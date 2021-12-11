Запрет импорта суспензии Optiplane может привести к остановке производства процессоров Intel

Многие американские чиновники полагают, что все внешние проблемы можно решить исключительно языком санкций и запретов. Вообще, даже если проблем нет, то санкции тем более нужно вводить, ведь они позволят предотвратить те или иные события, которые считаются нежелательными для США. Иногда, бойцы за интересы своей страны настолько увлекаются борьбой за справедливость, что случайно могут выстрелить и себе в ногу. К примеру, из-за введения таможенных пошлин на иностранные полупроводниковые изделия произошёл резкий скачок цен на видеокарты свыше 25%. NVIDIA пытается решить этот вопрос, предлагая отметить налог на поставки подобной продукции из Китая, но таможня хранит гордое молчание, а в результате видеокарты дорожают по всему миру. Сами подумайте, не могут же видеокарты в РФ стоить дешевле, чем в США.

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Одно из таких решений американских чиновников может нанести ощутимый удар по национальной гордости – компании Intel. Представители последней пытаются предотвратить ожидаемый запрет Комиссии по международной торговле США (USITC), касающийся компании DuPont Rohm & Haas. Речь идёт о суспензии Optiplane, которая выполняет ключевую роль при производстве процессоров. DuPont Rohm & Haas выпускает химическую смесь на Тайване и в Японии и была обвинена американской CMC Materials в нарушении целого ряда патентов. Что любопытно, владельцы лицензий требуют полного запрета импорта Optiplane в США. Такой шаг, по мнению представителей Intel, губителен для американской отрасли полупроводников и грозит масштабным дефицитом процессоров.

На фоне протестов Intel решение по делу отложено до 16 декабря, поскольку комиссия пытается взвесить все за и против. А взвешивать придётся, ведь суспензия применяется для полировки поверхности кремниевых пластин. В краткосрочной перспективе заменить Optiplane просто нечем, а любая другая химическая субстанция может привести к увеличению количества брака или полной остановке производства процессоров.

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В связи с нарастающими опасениями, Intel обратилась с предложением к USITC ввести 24-месячный переходный период, разрешающий импорт подобных изделий, если они имеют ключевую роль для американской промышленности. Юристы USITC отнеслись к заявлениям полупроводникового гиганта с пониманием, но решения пока не огласили. Представители Intel утверждают, что запрет поставит в выгодное положение китайских конкурентов, у которых не будет проблем с доступом к Optiplane. Это противоречит национальной стратегии, направленной на развитие собственной полупроводниковой отрасли и расширения производства внутри США.