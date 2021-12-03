Предполагается, что это позволит стабилизировать цены на видеокарты в США

В последние годы власти США обратили внимание не только на военную угрозу, якобы исходящую из Китая, но и на экономические последствия укрепления финансового и технологического показателей Поднебесной. Проще говоря, чем сильнее становится Китай, тем больше волнуется дядюшка Сэм. Последний прекрасно осознаёт, что сделать ничего не удастся, но продолжает обманывать себя и своих партнёров, выкрикивая громкие лозунги. Одним из самых громких и губительных выпадов в сторону Китая стали 25% пошлины на товары, производимые в Поднебесной. В первую очередь под удар попала электроника, пошлина на которую при пересечении американской границы подросла до 25%. Очевидно, что в первую очередь пострадали обычные американцы, которым приходится платить больше. Хотя, нашлись и такие, кто лично договорился с главой государства, убедив его в том, что все товары с надкушенным яблоком не должны облагаться дополнительными ввозными пошлинами. Увы, но не все главы компаний на короткой ноге с Трампом или Байденом.

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Ниже можно посмотреть любопытный график, доказывающий губительное влияние ввозной 25% пошлины на конечную цену товара. Как видите, официальная цена на видеокарту GeForce RTX 3070 составляла 569 долларов, но после ввоза в США ритейлеры продавали подобные изделия за 749 долларов. Всему виной 25% пошлина, введённая в 2018 году Трампом. По мнению партнёров NVIDIA (HP, Zotac и других), необходимо освободить видеокарты от пошлины, поскольку она негативно влияет на покупательскую способность обычных американцев.

Дело в том, что пошлина должна была вынудить производителей перенести свои производства из Китая в другие страны, но ничего подобного не случилось. Мало того, стало только хуже. Дело в том, что все ключевые компоненты выпускаются именно в Китае. Zotac рассказала, что порой приходится отправлять из Тайваня на материк уже почти полностью готовую продукцию, поскольку больше нигде невозможно отыскать ключевые компоненты. Но это уникальный случай, а чаще всего сборка и упаковка осуществляется в Китае, с использованием экспортного графического чипа и видеопамяти.

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Поскольку сегодня принято вешать всех собак на коронавирус, то именно его обвинили в срыве сроков перевода производства в США. Партнёры NVIDIA обратились с подобным запросом в торговое представительство США, но данных о том, будет ли вопрос вынесен на общественное обсуждение, пока нет. HP сообщила, что пока не видит возможности исключить Китай из списка поставщиков комплектующих. Нужно ввести более разумные сроки, а пока освободить часть продукции от действия закона. Очевидно, что HP лоббирует не только видеокарты, так как производит широкий спектр компьютерной техники.