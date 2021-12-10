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Без всякого сомнения вы прекрасно знакомы с положением на рынке видеокарт. Сегодня покупать игровые модели в магазинах могут либо майнеры, либо миллионеры, для которых 200 000 рублей – это сродни мелочи в кармане. Кто-то утверждает, что лучше запастись терпением, ведь уже через год, два, три (выберите правильный ответ или введите свой) стоимость видеокарт упадёт. Многие предпочитают не гнаться за журавлём, ведь в магазинах можно найти синицу в лице GeForce GTX 1050 Ti. Ну а некоторые предлагают нам взглянуть на вторичный рынок.

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Сегодня мы обойдёмся без тщательного изучения просторов Авито, ведь всем нашим читателям известна простая истина: видеокарта на вторичном рынке всегда дешевле новой. И вот здесь масса злоупотреблений, поскольку видеокарты перегреваются из-за попыток прошлых владельцев их разогнать или приходит в негодность система охлаждения, так как многие производители на этом компоненте экономят. А вообще – случиться может что угодно. Ясно, что вторичный рынок включает и вполне нормальные модели, у владельцев которых изменились обстоятельства, либо здесь и сейчас нужны деньги. Словом – всего и не перескажешь. Между тем многие наши читатели уверены, что, отработав на ферме год, видеокарта уже не сможет демонстрировать результаты, аналогичные новой модели.

Разобраться в проблеме решили блогеры с канала TheSpyHood. Они взяли три одинаковых видеокарты GeForce RTX 3080 одного и того же производителя и серии. Важно учитывать, что первая проработала год в шахте. Вторая – куплена недавно и только начала майнить, и третья – абсолютно новая, которая никогда не добывала Эфир и имеет блокировку хешрейта LHR. Какая же из них быстрее, и оказывает ли влияние круглосуточный майнинг в течение года на производительность видеокарты в играх?


Обычно мы фиксируем по каждой карте fps в той или иной игре, а после подсчитываем среднее. Только не сегодня, ведь это абсолютно не нужно. Выше можно увидеть несколько скриншотов, доказывающих одну простую истину: в большинстве случаев видеокарты после майнинга ничем не уступают своими аналогам, которые только куплены в магазине. Стоит отметить, что первая всё же на несколько кадров в секунду отстаёт. Скорее всего, нужно было просто сменить термопасту и почистить кулер. Кстати, в разрешении 4К разница и вовсе отсутствует. 

Всё это не значит, что мы призываем вам бежать на Авито в поисках побитой майнингом видеокарты. В данном случае нужно понимать, что бережное отношение к видеокарте не приводит к ухудшению её характеристик. Видеокарта, как и любая другая электронная и механическая вещь, может поломаться на пустом месте. Если вдруг решитесь обратиться на вторичку, взвесьте все за и против и как следует изучите видеокарту, ведь мошенники есть везде.

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#видеокарты #майнинг #geforce rtx 3080
6
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