Правительства Индии и Исландии настроены на ограничения майнинга и операций с криптовалютами

Долгое время Китай занимал лидирующие позиции, генерируя почти 50% всех добываемых Биткоинов по всему миру. Сюда можно прибавить ещё фермы, занимающиеся добычей Эфира и других криптовалют, число которых никто не считал. В какой-то момент правительство страны решило развивать собственную цифровую валюту, что привело к давлению на криптовалюты и выдавливанию их с территории страны. Сегодня в Китае всё ещё производят оборудование для майнинга, но только самые рискованные шахтёры размещают его в Поднебесной. Некоторые эксперты отмечают, что в 2022 году появятся несколько национальных виртуальных валют. Это создаст дополнительные риски для Биткоина, как главного конкурента цифровым деньгам.

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Нечто подобное в настоящее время происходит в Индии. Как стало известно, вскоре будет принят новый закон о криптовалютах, полностью запрещающий все платежи. Сам законопроект ещё не был обнародован, поскольку должен получить полное одобрение совета министров. После этого он может быть доработан или принят в текущем виде. В качестве наказания за нарушения законодательства указаны не только штрафы (до 2.6 миллиона долларов), но и уголовная ответственность (до полутора лет). Проще говоря: не только за несанкционированный майнинг, но и незаконные попытки вывести криптовалюту любого гражданина Индии смогут посадить в тюрьму. Эксперты полагают, что это прежде всего ударит по Биткоину, поскольку в Индии проживает 10 миллионов владельцев криптовалюты. Предполагается, что на первом этапе создадут список лицензированных бирж, которые будут сотрудничать с властями страны, передавая им ключевую информацию о своих клиентах. Это позволит контролировать транзакции, а торговля на подобных биржах будет разрешена при наличии специальных лицензий.

Не менее суровы власти Исландии. Долгое время страна привлекала майнеров зелёной энергетикой, поскольку вся электроэнергия добывается при помощи геотермальных станций. Как оказалось, любителей криптовалют оказалось слишком много, ведь природа просто не справляется с нагрузкой. После оценки ситуации Национальная исландская электрическая компания Landsvirkjun приняла решение полностью заблокировать все новые контракты на выделение майнерам электричества. Точных сроков возобновления выдачи разрешения на добычу криптовалют нет.

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Среди главных причин, которые привели к подобному решению, называется нехватка воды, перерасход энергии и неравномерное потребление, когда одна часть сетей сильно перегружена, что грозит техногенной катастрофой. Неясно, как это ударит по уже добывающим криптовалюты в Исландии крупным майнинговым компаниям. К примеру, только одна HydroMiner GmbH установила оборудования для добычи криптовалюты на 2.8 миллиона долларов. Решение принято и уже вступило в силу. Это значит, что уже начиная с 7 декабря местные майнеры начали испытывать проблемы с доступом к электричеству. Отдельно отмечается, что майнинг нанёс критический урон по промышленному сектору. В частности, из-за перерасхода энергии страдает выплавка алюминия, что уже вызвало рост цен на металл.