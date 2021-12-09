В качестве процессора заявлен гибридный Ryzen 5700G

Летом 2022 года в продажу поступят настольные процессоры AMD серии Rembrandt. Ожидается, что они будут принадлежать к серии Ryzen 6000 и смогут решить проблему с доступом к недорогим видеокартам. Судя по всему, инженерные варианты уже на руках у отдела тестирования AMD, поскольку один из ещё не анонсированных камней засветился в программе 3DMark13 TimeSpy. Результат можно назвать огромным прорывом для гибридных процессоров со встроенным графическим чипом, ведь итоговые показатели оказались на уровне с настольной видеокартой GeForce GTX 1050 Ti. Мы бы не стали называть последнюю игровой, но сегодня в условиях полупроводникового кризиса линейка Ryzen 6000 сможет стать настоящим глотком воздуха для геймеров.

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Всё это недалёкое будущее, но вот беда: играть хочется уже сейчас, а производителям нужно как-то продавать компьютеры и комплектующие. Выход есть, ведь MSI анонсировала новый системный блок MAG Trident S, который получит ультракомпактные размеры и очень напоминает консоль Xbox One X или старый видеомагнитофон (кому как больше нравится). Что любопытно, MSI позиционирует новинку в качестве игрового компьютера, но делает несколько оговорок. Утверждается, что он подходит для любителей облачного гейминга. Да, именно так, покупая новенький дорогостоящий ящик, называемый игровым, вы получите возможность поиграть, используя сервисы NVIDIA GeForce Now, Xbox Cloud Gaming и многие другие.

Внутри расположен процессор Ryzen 5700G. Если обратить внимание на таблицу выше, то он почти в 2 раза уступает GeForce GTX 1050 Ti, но это не значит, что играть на нём можно только через облако. Так, данный камень отлично справляется с играми, выпущенными 5 лет назад, поэтому придётся по вкусу тем, кто неспешно проходит старые тайтлы и не гонится за модой в поисках прорывной графики в разрешении 4К.

Производитель заявляет о продуманной конструкции, что позволит избежать перегрева основных компонентов. Поскольку MAG Trident S представляет собой обычный системный блок, то для него нет ограничений в объёме накопителя, подключении периферийных устройств и установке операционных систем. Он получил порт USB 3.2 и USB Type-C и будет официально продемонстрирован публике на выставке CES 2022. На изображении выше можно увидеть сравнение компьютера с игровой приставкой Xbox One X. Новинка правее и немного выше, в остальном разницу найти довольно сложно.

Точной даты начала продаж MAG Trident S пока нет. Если MSI проведёт правильную рекламную компанию и установит на него приемлемую цену, то системный блок может стать хитом, ведь далеко не всем нужны новые блокбастеры, ну а старые добрые шутеры на таком компьютере можно гонять круглыми сутками, не переживая за перерасход электричества. Сам процессор Ryzen 5700G потребляет скромные 65 Вт, ну а остальное ещё меньше, ведь в игровом компьютере нет видеокарты, как бы странно это не звучало.