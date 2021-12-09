Поиграть на минималках можно даже на видеокарте GeForce GTX 960

В конце 2020 года на рынок поступило пятое поколение игровых консолей PlayStation. Одновременно с этим стартовали продажи консоли Xbox Series S/X. Известно, что несмотря на дефицит полупроводников Sony всё же удалось получить значительно больше комплектов для сборки, а за год после анонсы было отгружено около 15 миллионов приставок. Многие люди не понимают, почему именно PlayStation пользуются таким высоким спросом. Вполне возможно, что одна из причин – это эксклюзивы, которыми славится игровая платформа Sony. Перечислять здесь наиболее популярные серии мы не будем, но уже вскоре на компьютерах станет доступен один из ключевых эксклюзивов – God of War.

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Это уже не первая игра, которая перекочевала на ПК и явно не последняя. Обычно, если речь идёт о простом портировании, то ничего хорошего от игры с консоли ждать не приходится, а графика выглядит разочаровывающе. Но только не с проектами Sony. Тот же Horizon Zero Dawn отлично идёт на видеокарте GeForce GTX 1060, поэтому многие ожидали аналогичных системных требований и для God of War. Как оказалось, разработчики не подвели. Ниже представлены системные требования, о которых мы сейчас и поговорим.

Как видите, для игры на минималках будет достаточно старой видеокарты GeForce GTX 960 вкупе с не самым свежим процессором Core i5-2500K. А вот требования к оперативной памяти нельзя назвать щадящими, ведь придётся запастись как минимум 8 Гб. Кроме того, даже в разрешении 720р вам потребуется твердотельный накопитель.

Для игры на рекомендованных настройках в 1080р придётся вооружиться видеокартой GeForce GTX 1060, хотя этого будет достаточно только для 30 fps. Для получения 60 кадров в секунду нужна более внушительная GeForce GTX 1070 и процессор уровня Ryzen 7 2700. Владельцам мониторов с разрешением 2К стоит увеличить количество ОЗУ до 16 Гб и заменить видеокарту на GeForce RTX 2070. Что до процессора, то оптимальным вариантом станет Core i7-7700K или Ryzen 7 3700Х.

Геймеров, желающих играть на максимальных 4К, ждёт неприятный сюрприз, ведь здесь не обойтись без Ryzen 9 5950Х и видеокарты GeForce RTX 3080. Это позволит получить стабильные 60 кадров в секунду и максимальные настройки графики.

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В целом требования выглядят гуманно, поэтому даже владельцы довольно старых компьютеров смогут поиграть в легендарную God of War. Случится это уже 14 января 2022 года. Стоит отметить, что перед нами порт 2018 года с консолей предыдущего поколения.