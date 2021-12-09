Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Sony опубликовала системные требования к God of War на ПК – Ryzen 9 5950Х и GeForce RTX 3080 для 4К
Поиграть на минималках можно даже на видеокарте GeForce GTX 960
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

В конце 2020 года на рынок поступило пятое поколение игровых консолей PlayStation. Одновременно с этим стартовали продажи консоли Xbox Series S/X. Известно, что несмотря на дефицит полупроводников Sony всё же удалось получить значительно больше комплектов для сборки, а за год после анонсы было отгружено около 15 миллионов приставок. Многие люди не понимают, почему именно PlayStation пользуются таким высоким спросом. Вполне возможно, что одна из причин – это эксклюзивы, которыми славится игровая платформа Sony. Перечислять здесь наиболее популярные серии мы не будем, но уже вскоре на компьютерах станет доступен один из ключевых эксклюзивов – God of War.

реклама

Это уже не первая игра, которая перекочевала на ПК и явно не последняя. Обычно, если речь идёт о простом портировании, то ничего хорошего от игры с консоли ждать не приходится, а графика выглядит разочаровывающе. Но только не с проектами Sony. Тот же Horizon Zero Dawn отлично идёт на видеокарте GeForce GTX 1060, поэтому многие ожидали аналогичных системных требований и для God of War. Как оказалось, разработчики не подвели. Ниже представлены системные требования, о которых мы сейчас и поговорим.

Как видите, для игры на минималках будет достаточно старой видеокарты GeForce GTX 960 вкупе с не самым свежим процессором Core i5-2500K. А вот требования к оперативной памяти нельзя назвать щадящими, ведь придётся запастись как минимум 8 Гб. Кроме того, даже в разрешении 720р вам потребуется твердотельный накопитель.

Для игры на рекомендованных настройках в 1080р придётся вооружиться видеокартой GeForce GTX 1060, хотя этого будет достаточно только для 30 fps. Для получения 60 кадров в секунду нужна более внушительная GeForce GTX 1070 и процессор уровня Ryzen 7 2700. Владельцам мониторов с разрешением 2К стоит увеличить количество ОЗУ до 16 Гб и заменить видеокарту на GeForce RTX 2070. Что до процессора, то оптимальным вариантом станет Core i7-7700K или Ryzen 7 3700Х.

Геймеров, желающих играть на максимальных 4К, ждёт неприятный сюрприз, ведь здесь не обойтись без Ryzen 9 5950Х и видеокарты GeForce RTX 3080. Это позволит получить стабильные 60 кадров в секунду и максимальные настройки графики.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

В целом требования выглядят гуманно, поэтому даже владельцы довольно старых компьютеров смогут поиграть в легендарную God of War. Случится это уже 14 января 2022 года. Стоит отметить, что перед нами порт 2018 года с консолей предыдущего поколения.

#sony #geforce gtx 1060 #playstation #god of war #системные требования
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

В России начались продажи Sony Xperia Pro-I, самого дорогого смартфона в истории бренда
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
106
Предполагаемый создатель биткоина выиграл судебный процесс на сумму 56 млрд долларов США
15
Флагманы OnePlus получили стабильную прошивку OxygenOS 12 на Android 12
2
Google Chrome теряет рыночную долю, а Microsoft Edge занял третью строчку в рейтинге браузеров
9
Японский стартап PowerX построит корабли для транспортировки энергии от ветряных электростанций
3
Samsung Galaxy S22 окажется дешевле ожидаемой ранее цены
2
Авторы PUBG выпустили Thunder Tier One — тактический экшен, действие которого происходит сразу после распада СССР
9
Бюджетный Core i3-12100 за $100 оказался быстрее Ryzen 9 5950Х за $800 в одноядерном тесте CPU-Z
50
Топовая GeForce RTX 3090 Ti дебютирует через несколько недель, но RTX 3070 Ti 16 Гбайт её опередит
5
Энтузиаст запустил культовую The Elder Scrolls V с 1300 модификациями и трассировкой лучей в 8К
9
NVIDIA назвала одну из причин роста цен на видеокарты в рознице и обещает увеличить поставки в 2022г
35
AMD уверена, что в ближайшие несколько кварталов продолжит увеличивать долю на рынке графики
19
Стала известна дата дебюта доступной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050
11
Роскомнадзор заблокировал основной сайт Tor и не собирается останавливаться
25
Radeon RX 6500 XT получит всего 4 Гб GDDR6 и 64-битную шину, что сделает её непопулярной у майнеров
16
GeForce RTX 2060 на 12 Гб получила низкую производительность и высокие показатели в майнинге Эфира
4
DICE поделилась подробностями последнего в этом году обновления Battlefield 2042
6
«Выживастик» The Long Dark получил очередное обновление, а его авторы рассказали о планах на будущий год
+
Стали известны причины высокой стоимости материнских плат на чипсете Intel Z690
10
Стратегия Expeditions Rome выйдет в конце января
+

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
27
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
73
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
111
Игровые компьютеры больше не нужны - сообщает годовой отчет Global Gaming Market
66
Легендарные игры, в которые играли и играют сотни миллионов людей: Косынка, Солитер, Паук
8
О фейковых трансляциях на Youtube для выманивания криптовалюты
16
О микроволновом, лазерном, плазменном оружии и тепловых лучах - как фантастика приходит в нашу жизнь
60
Windows 11 Pro за $15.43 – стартовала зимняя распродажа программного обеспечения
12
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC объемом 16 Гбайт
8
Мои впечатления от игры Bound By Flame
3

Сейчас обсуждают

Каа
15:18
Да, но он вложился в преступную организацию, а значит пойдёт по статье за пособничество, соучастие, финансирование и т.п.
Генпрокуратура РФ разработала нормы для ареста и конфискации криптовалют
Alex Diy
15:17
Требования к процам абсурдные, но ты заглоту не верь - на скрине написано 3950Х. Меня больше повеселило, что для качества графики "Original" требуются как минимум 1060/570. Если эта "оригинальность" о...
Sony опубликовала системные требования к God of War на ПК – Ryzen 9 5950Х и GeForce RTX 3080 для 4К
SerGee
15:17
потому что МММ не длится долго (ты же не полагаешь всерьез, что криптовалюта хоть чем-то обеспечена, значит - пузырь), а поскольку за криптой не стоят правительства, то им очень грустно наблюдать скол...
Крах майнинга в 2022 году - стоит ли ожидать снижение цен на новые и б/у видеокарты
Каа
15:16
Абсолютно верно.
Генпрокуратура РФ разработала нормы для ареста и конфискации криптовалют
Алексей Полянский
15:15
На сам проц пох, а вот мамка для него плюс озу = гг. Ну а если ты все таки возьмешь на ддр4, то некст поколение все равно менять на ддр5) все продумано
Бюджетный Core i3-12100 за $100 оказался быстрее Ryzen 9 5950Х за $800 в одноядерном тесте CPU-Z
Каа
15:15
Больше доводов! А то ты пойдёшь хавать в соседнюю палату за соучастие в их преступлениях!
Генпрокуратура РФ разработала нормы для ареста и конфискации криптовалют
Kozma
15:14
Ну ок. Значит, если инвестор вложился в майнинг-ферму и получил прибыль, то он молодец.
Генпрокуратура РФ разработала нормы для ареста и конфискации криптовалют
Антон Васильев
15:14
но лучше все же проверенный кейс - на холодильник
Бракованные российские процессоры "Эльбрус" продают как сувениры по 2500 рублей
Shuvalof Yuri
15:12
Называшье преступниками владельцев крипты? А ты не допускаешь мысли, что в скором времени баланду хавать будешь, публично печатая клевету?
Генпрокуратура РФ разработала нормы для ареста и конфискации криптовалют
Leonid Shagidullin
15:12
А рабочие ты нигде и не достанешь, они в материнку впаиваются. А с мамкой их можно под Linux хотя бы в качестве маршрутизатора прикрутить. Так что не 100 р точно.
Бракованные российские процессоры "Эльбрус" продают как сувениры по 2500 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем