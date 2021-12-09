А вот в многоядерных тестах результаты значительно скромнее

Несмотря на то, что процессоры Intel 12-го поколения поступили в продажу, многие наши читатели до сих пор спорят о том, смогли ли они превзойти Ryzen 5000-й серии. Если попытаться подвести итог нашим материалам за месяц, то можно сделать вывод, что Alder Lake вырываются вперёд при наличии оперативной памяти DDR5-5200. Это даёт им ощутимый буст в однопоточных задачах и позволяет обойти Ryzen 9 5950Х в синтетике с огромным отрывом. Приходится констатировать, что DDR5 либо недоступна, либо стоит как флагманский процессор, что вызывает большие сомнения относительно целесообразности покупки столь дорогой детали. Если на Core i9-12900K установить самую стандартную DDR4-3200, то шансов у него обойти Ryzen 9 5950Х нет.

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Сегодня в сеть просочились любопытные тесты, свидетельствующие о том, что вся серия Alder Lake создана с упором на одноядерные задачи, что делает её идеальным выбором для геймеров. Скорее всего тесты проводились на флагманском чипсете Z690 и ОЗУ DDR5-5200, в то время как бюджетные геймеры вряд ли станут покупать что-то дороже В660 на DDR4-3200. Это немного снижает ценность результатов, но как теоретический предел они всё же могут заинтересовать фанатов Intel.





Инсайдеры обнаружили тесты бюджетных процессоров Core i3-12300 и Core i3-12100 в бенчмарках CPU-Z и Cinebench R20. Выше и ниже можно ознакомиться не только с числовыми характеристиками, но и с позиционированием новых камней. Как видите, в одноядерных сценариях оба демонстрируют гигантский отрыв от Ryzen 9 5950Х. В данном случае нужно понимать, что перед нами недорогие 4-ядерные процессоры, которые имеют низкие тактовые частоты и будут стоить не дороже 150 долларов в рознице (100 долларов за младшую модель).

На этом можно было бы и завершить наш материал, но есть ещё и многоядерные тесты. И вот здесь порадовать любителей процессоров Intel нам нечем. Дело в том, что оба бюджетника демонстрируют низкие показатели, но здесь следует помнить, что важно выбирать правильных соперников для сравнения. Судя по всему, старшая модель Core i3-12300 примерно равна в многоядерных задачах 6-ядерному Ryzen 5 1600. В данном случае назвать такое достижение революционным невозможно, но у Intel на новые процессоры явно другие планы.

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Известно, что Core i3-12100 сможет разгоняться до 4.3 ГГц на одном ядре и до 4.1 ГГц на всех ядрах. Core i3-12300 быстрее на 100 МГц, что позволяет ему на всех четырёх ядрах поддерживать тактовую частоту 4.2 ГГц. Предполагается, что бюджетная серия процессоров Intel поступит в продажу в начале 2022 года. В это же время станут доступны материнские платы на чипсетах H670, B660 и H610. Узнать больше о предварительных характеристиках новых продуктов можно в нашем материале.