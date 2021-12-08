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Майнер рассказал о рабочем способе собрать ферму для добычи Эфира в 2 раза дешевле магазинных цен
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Если у вас всё ещё есть сомнения относительно того, что большую часть видеокарт покупают майнеры, то переходите в наш недавний материал. Там доступна статистика Steam, свидетельствующая о том, что серия Radeon RX 6000 ушла на фермы, а геймеры вынуждены покупать игровые ноутбуки, поскольку настольные видеокарты стоят дороже, чем этот самый игровой ноутбук. Может показаться, что всё это беспокоит исключительно геймеров, которые посыпают голову пеплом, переживая о высоких ценах на видеокарты. На самом деле ещё больше, чем геймеры страдают майнеры. Подумайте сами: вы покупаете одну видеокарту и не собираетесь отбивать её стоимость. Вам не нужно думать о стоимости электричества и многих других мелочах. Главное – просто найти 100 000 рублей.

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Увы, но майнеру нужно найти как минимум шесть раз по 100 тысяч, ведь собрать сегодня эффективную ферму крайне дорогостоящее предприятие. Похоже, неплохо сэкономить удалось Серёге Солёному, который умудрился получить внушительный хешрейт, тихую ферму и всё это с двухкратной выгодой. Через несколько абзацев вы можете посмотреть ролик Серёги, в котором он доступно рассказывает всё это в течение 24 минут. Для многих наших читателей – это слишком долго, поэтому перейдём к краткому изложению услышанного.

Прежде всего изучите изображение с подсчётами растрат, которые пришлось совершить Серёге. Как видите, удалось сэкономить на материнской плате, поскольку вместо брендового комплекта ему попался китайский подвал. Ключевой характеристикой была поддержка 12 видеокарт, а в остальном никаких сюрпризов. 6 Видеокарт CMP 50CH покупались напрямую в Китае, что позволило сэкономить почти 5000 долларов, если ориентироваться на московские цены. В целом же, если рисковать, покупая у непонятных перекупщиков на Авито, ты разница с Китаем всего 2700 долларов за всю сборку, ну а покупка в магазинах с гарантией стоила бы Солёному не 6749 долларов, а 14 299.

Сборка преподнесла несколько сюрпризов, но Серёга справился с ними без особого труда. Пришлось воспользоваться несколькими переходниками питания, поскольку штатные не доставали до расположенных в отдалении видеокарт. Корпус получился тихим, но это с учётом прохладной погоды за окном. Летом придётся подкручивать скорость вентиляторов, поэтому будет гораздо громче. Кстати, в данный момент ферма хоть и введена в строй, может быть расширена за счёт дополнительных 6 видеокарт, что поднимет температуру и увеличит шум. Итоговый результат 55 MH/s на одной видеокарте и около 330 MH/s на всю ферму. Майнер отмечает, что есть возможность поднять хешрейт до 57 MH/s, но это уже задача одного их следующих роликов.

P.S. В последнее время Серёга Солёный констатирует резкий рост подписчиков и просмотров. От себя отметим, что часто его ролики на 50 000 прочтений и больше попадают в наши материалы на первый день после выхода. Серёга, не благодари.

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#видеокарта #ферма #майнер
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