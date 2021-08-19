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NVIDIA проигнорировала факт взлома защиты LHR, а Дженсен Хуанг не ожидает падения цен в 2022 году

Продажи видеокарт NVIDIA растут, а цены падают неохотно
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Чаще всего те или иные выводы нам приходится делать не из официальных слов представителей крупных компаний, а что называется – читая между строк. Причина в том, что эти самые представители не желают делиться конфиденциальной информацией, а зачастую подобные данные могут оказать негативный эффект на имидж, поэтому о них лучше вообще не вспоминать. Именно поэтому журналисты ловят каждое слово, пытаясь вынудить таких людей, как Дженсен Хуанг на откроенный разговор. В ходе финансового отчета NVIDIA мы услышали целый ряд откровений. 

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Прежде всего много любопытных данных выложила Колетт Кресс, исполняющая обязанности финансового директора компании. По её словам, во 2 квартале наблюдается рост чистой прибыли на 282%. Это настоящий прорыв, который стал результатом высоких продаж как графическихй чипов для облачных вычислений, так и игрового направления. Более подробно с отчётом можно ознакомиться в таблице ниже, а также в данном материале. Поскольку нас с вами прежде всего интересует игровой сектор, то поговорим о нём. Госпожа Коллет уверяет, что геймеры раскупили 80% всей выпущенной продукции серии Ampere, тогда как майнерам осталось меньше 20%. Отмечается, что это результат выхода видеокарт с блокировкой хешрейта, которые известны нашим читателям как LHR. Возможно, так оно и было, вот только сегодня всё не иначе. Майнеры нашли способ повысить эффективность добычи на подобных картах, вот только NVIDIA предпочитает не замечать этого факта. Возможно, текст отчёта был написан ещё неделю назад, когда будущее видеокарт NVIDIA LHR было безоблачным. Сейчас подобные разговоры похожи на попытку сделать хорошую мину при плохой игре. 

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Подбросить дровишек в огонь решил сам Дженсен Хуанг. По его словам, ситуация с доступностью на полупроводниковом рынке вынуждает его заявить, что в 2022 году ждать улучшения поставок видеокарт не стоит. Компания будет продолжать делать всё возможное, но ест фундаментальные факторы, обойти которые просто невозможно. Дженсен вынужден констатировать, что это может негативно сказаться на ценах, а значит возвращения к рекомендованной стоимости всей серии Ampere не будет. Глава NVIDIA отметил, что сегодня процент геймеров, которые перешли на видеокарты с трассировкой лучей, составляет всего 20% с учётом предыдущей серии. Это слишком мало, а значит в 2022 году многие из тех, у кого на руках находится старый графический чип, предпримут попытку купить новинку, даже если эта самая новинка будет стоить дорого. 

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