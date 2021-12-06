Есть ли смысл геймерам переходить на скоростные твердотельные накопители? Давайте разбираться

Благодаря высокоскоростному интернету потребность в хранении на жёстких дисках десятков фильмов канула в лету. Как и многие другие, автор данного материала ранее имел коллекцию фильмов, которая вначале записывалась на CD-диски. После массового появления DVD, вся коллекция в более качественном виде была перезаписана на ёмкие носители, а после появления в продаже носителей Blu-ray было желание перекачать всю коллекцию снова. От столь разорительного поступка спасла лень и высокие цены на диски Blu-ray, которые так и не подешевели до сих пор.

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Уже много лет происходит медленный переход пользователей на твердотельные накопители. Первыми от традиционных жёстких дисков отказались геймеры. К примеру, у автора данного материала установлен скоростной SSD М2 на 256 Гб и два SSD стандарта SATA на 512 Гб и 1 Тб. Последний был куплен на замену HDD, который был благополучно извлечён и спрятан в шкафчике стола. Может показаться, что такой ход обязан был увеличить количество кадров в секунду в играх. Логично, ведь теперь за производительность отвечает современный накопитель, а не старая развалюха. Сегодня мы обойдёмся без доморощенных тестов, воспользовавшись данными, составленными по итогам тестирования, проведённого командой TheSpyHood. Эти ребята взяли мощный процессор Core i9-12900K и две видеокарты: GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090. При этом первая работала со скоростным твердотельным накопителем Samsung 980 NVMe M.2, в то время как вторая соседствовала с жутко медленным жёстким диском Seagate Barracuda на 5400 RPM. Давайте заглянем в таблицу с итоговыми результатами.

На видео ниже можно найти как данные в разрешении 2К, так и в 4К. Кроме того, там есть показатели 1% Low fps, мы же обойдёмся стандартными средними в 2К. Как видите, замена старого медленного жёсткого диска на скоростной твердотельный накопитель не играет никакой роли. Современные игры прекрасно себя чувствуют на 5400 RPM. Учтите, что в данном тестировании участвовал не самый быстрый и далеко не самый дорогой SSD стандарта PCIe 3.0. А ведь уже два года в продаже находятся накопители PCIe 4.0, а в середине 2022 года на рынок хлынут PCIe 5.0. Цена на два последних поколения гораздо выше, чем на обычные жёсткие диски, ну а разницы в количестве кадров в секунду нет.

Если резюмировать итоговые результаты, то необходимо всё же выделить один плюс твердотельных накопителей, игнорировать который просто невозможно. Дело в том, что на обычном жёстком диске (и уж тем более на медленном 5400 RPM) установка игры размером 70 Гб может длиться несколько часов. Но это при наличии мощного процессора, ведь если у вас установлен бюджетный Core i3 не первой свежести, то Far Cry 6 будет у вас ставиться все 5 часов. При наличии скоростного SSD процесс длиться полчаса, а значит выгода от замены жёсткого диска на твердотельный накопитель всё же есть, но не та, которую вы бы хотели получить.

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