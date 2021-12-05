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Нужно ли снижать потребление современных видеокарт – 51% читателей 3dcenter используют контроль TDP
А вы используете контроль энергопотребления на своей видеокарте?
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С каждым годом видеокарты потребляют всё больше электричества. Это факт, не требующий подтверждения или каких-либо глубоких исследований. Предполагается, что следующее поколение NVIDIA, известное как Ada Lovelace, получит рекордный показатель TDP до 600 Вт. Если посмотреть на предварительные характеристики, основанные на слухах и утечках, то становится очевидно, что в настоящее время остановить рост энергопотребления нереально. Смотрите: GeForce RTX 3090 оснащена 10 496 ядрами CUDA, в то время как GeForce RTX 4090 получит немалые 18 432 ядер. Это почти в 2 раза больше, при этом предполагаемая мощность увеличится в 2 раза: с 36 терафлопс до 81 терафлопс. Частично компенсировать рост энергопотребления удастся за счёт перехода с 8-нм технологического процесса на 5-нм, а также некоторых архитектурных улучшений, но чудес не бывает.

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Рост энергопотребления приводит к нагреву самой видеокарты, а значит потребуется более эффективная система охлаждения. Как мы уже писали выше: чудес не бывает, поэтому придётся ставить массивные вентиляторы и раскручивать их на высоких оборотах. Поскольку шум нравится далеко не всем, то некоторые пользователи предпочитают использовать ручное ограничение энергопотребления видеокарты, что позволяет решить сразу несколько проблем: уменьшить шум, повысить стабильность, снизить температуру. Многие утверждают, что такой подход гораздо эффективнее стандартных настроек, поскольку благодаря стабильно низким температурам видеокарта не только может прожить долгую жизнь, но и избежать троттлинга в играх.

Некоторое время назад ребята с портала 3dcenter решили выяснить, какой процент читателей использует понижение энергопотребления на видеокартах. Результаты перед вами. Итак, 43.8% задействуют ограничения в потреблении энергии с целью добиться плавности и стабильности работы системы и игр. 6.9% не только понижают энергопотребление, но и после разгоняют видеокарту, поскольку это позволяет добиться высоких результатов без дополнительных рисков.  

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25.7% пользователей отмечают, что данная тема им интересна, но в данный момент они в силу различных причин не используют снижение энергопотребления. Сюда же прибавьте ещё 3.2% которые ограничены оборудованием, не поддерживающим данную функцию. В конце концов 20.4% всех пользователей не планируют заниматься подобными экспериментами. Представители 3dcenter отмечают, что в данном случае результаты опроса невозможно экстраполировать на всех пользователей, ведь ресурс читают как правило энтузиасты. Что до итогов, то сегодня становится очевидна простая мысль: больше 50% всех продвинутых пользователей недовольны высоким потреблением своей видеокарты. Скорее всего, если вы разъясните проблему обычным геймерам, которые ничего не знают о прожорливости видеокарт, то они также начнут задумываться о ручном регулировании данного показателя.

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