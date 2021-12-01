Флагман GeForce RTX 4090 может получить мощность до 90 TFLOPs

Чем ближе продукт к релизу, тем больше полезной информации о нём мы можем узнать. Поскольку сегодня производство сложной электроники зависит от десятков инженеров, то проконтролировать каждый узел на утечки просто нереально. В этом отношение видеокарты удерживают пальму первенства, ведь при их создании задействованы как штатные разработчики, так и партнёры, которые в свою очередь зависят от различных компонентов. Именно благодаря последним мы узнаём некоторые спецификации, включая размеры, потребление, особенности питания и многое другие.

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Мы уже давно знаем не только название графических чипов NVIDIA следующего поколения, но и технологический процесс и даже подрядчика. Именно поэтому кажется, что нового в подобных новостях не почерпнуть, на самом же деле инсайдеры проводят тонкую грань между слухами из непроверенных источников и утечек, которые идут с заводов на Тайване. Так вот, судя по всему, архитектура Ada Lovelace станет прерогативой пользовательских видеокарт и будет выпускаться по 5-нм техпроцессу на заводах TSMC, в то время как Hopper предназначается для облачных вычислений и центров обработки данных.

Инсайдеры утверждают, что сегодня есть все основания полагать, что выход серии GeForce RTX 4000 может состояться гораздо раньше указанных раньше сроков. Напомним, предполагалось, что NVIDIA получит доступ к 5-нм модностям на фабриках TSMC только после того, как Apple переведёт на 4-нм техпроцесс свои основные чипы. Вполне возможно, что часть 5-нм мощностей освободиться гораздо раньше, ведь Qualcomm стала первой коммерческой компанией, получившей доступ к 4-нм производству и планирует начать отгрузку процессора Snapdragon 8 Gen 1 в самое ближайшее время. Поскольку Qualcomm владела 24% от всех производственных 5-нм мощностей TSMC, то нет ничего удивительного, что часть освободившихся станков получила NVIDIA.

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Не стоит забывать, что на 5-нм техпроцесс TSMC претендует также AMD. Предполагалось, что к концу 2022 года состоится выход серии Radeon RX 7000 на базе RDNA 3. Что же, если NVIDIA получит доступ к мощностям раньше указанного срока, то это же касается и AMD. Нужно понимать, что всё вышесказанное пусть и относится к относительно достоверным утечкам, но не гарантирует, что всё так и случится. Мы всё ещё находится в самом разгаре бушующего дефицита полупроводников, а Эфир не собирается сдавать позиции. Отметим, что инсайдеры ожидают двухкратный рост производительности видеокарт в следующем поколении. Это верно как для красных, так и для зелёных. К примеру, GeForce RTX 3090 имеет мощность 36 TFLOPs, а NVIDIA AD102, которой прочат невероятные 18432 ядра CUDA, сможет предложить свыше 90 TFLOPs. Всё это негативно повлияет на показатели энергопотребления. К счастью, новый разъём PCIe 5.0 способен вытянуть до 600 Вт, а значит производителям ещё есть куда расти.