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Shiba Inu дешевеет, суточные объёмы торгов падают, а вероятность возврата вложений всё меньше
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С момента своего появления на рынке криптовалюты вызывали споры как среди финансовых экспертов, так и обычных людей. Первые чаще всего имеют более консервативные взгляды, поэтому ничего удивительного в том, что степень принятия нового у них значительно меньше, чем у тех, кто не обременён грузом знаний и опыта. Всё это привело к тому, что криптовалюты стали настоящим феноменом, о котором все слышали, но в успех которого никто не верил. Сегодня эксперты пытаются наверстать упущенное, но есть активы, которые никогда не будут приняты в пул солидных. И дело даже не в предвзятости отдельных лиц, а в том, что мемные криптовалюты действительно не имеют будущего.

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Сегодня Shiba Inu считается одной из наиболее популярных мемных криптовалют. Есть небольшая группа лиц, которые заработали с помощью данного актива очень большие деньги, но есть и такие, кто только ждёт своего часа. Поскольку именно октябрь стал временем небывалого успеха Shiba Inu, то многие люди просто не успели купить нужное количество монет в начале лихорадки. К середине октября ажиотаж нарастал, а в ноябре число держателей Shiba Inu перевалило за 1 миллион. При этом эксперты констатируют значительное снижение транзакций в прошлом месяце. Судя по всему, в какой-то момент деньги у наивных инвесторов просто закончились, поэтому они сидели в ожидании чуда, которого так и не произошло.

Инсайдеры сообщают, что в октябре было проведено 1.38 миллионов транзакций, тогда как в ноябре всего 800 тысяч. При этом даже эта цифра могла быть меньше, если бы разработчики не поддерживали постоянный информационный шум вокруг своей криптовалюты. К примеру, объявлено о создании игр во вселенной Shiba Inu, разработку доверят студии ААА-уровня, а под проект выделяют сотни миллионов долларов. Время от времени проводятся крупные транзакции. Эксперты полагают, что разработчики переводят деньги из одного кошелька на другой, поскольку крупные инвесторы не будут вкладывать миллиарды в сомнительный актив.

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12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
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Эксперты констатируют, что в настоящее время 69% всех держателей Shiba Inu находятся в прибыли, поскольку купили монеты в начале октября. А вот 21% владельцев ушли в минус и сегодня ищут возможность вернуть вложения с минимальными потерями. На изображении выше можно увидеть, что суточные объёмы торгов постоянно падают. Это свидетельствует о том, что новые адепты всё неохотнее покупают криптовалюту, а те, кто туда вложился раньше или ушли в минус, хотят заработать больше, надеясь на подорожание актива. Ещё раз напомним, что крупные аналитики не верят в будущее мемных криптовалют, но ажиотаж создают обычные люди, поэтому Shiba Inu ещё может вернуться к росту.  

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