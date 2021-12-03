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Американские магазины начали снижать цены на процессоры Ryzen 5000 – Ryzen 7 5800Х подешевел на $120
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После выхода новых процессоров Alder Lake-S многие полагали, что вот-вот наступит идеальное время для покупки процессоров Ryzen 5000-й серии. Логика здесь простая: поскольку Intel смогла выпустить не только более быстрые, но и более дешёвые камни, то не приходилось даже сомневаться в том, что AMD начнёт снижать стоимость своей продукции. Судя по всему, у Лизы Су на этот счёт есть своё мнение, которое кардинально совпадает с логикой и уж тем более с ожиданиями геймеров. Это значит, что все фанаты компании AMD проживающие в России оказались перед простым выбором: либо затянуть потуже пояса, либо брать Intel. В первом случае придётся смириться с тем, что вы покупаете менее производительный процессор. Ну а во втором – предать идеальны фаната красной команды.

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Неясно, почему в США процессоры Ryzen 5000-й серии дешевеют, но это факт. Сегодня в одной из крупнейших сетей – Microcenter появилась целая россыпь скидок, с некоторыми из которых мы обязаны познакомить наших читателей. Приходится констатировать, что вы не сможете получить ни один из указанных ниже процессоров. В данном случае остаётся только надеяться, что инициативу подхватят остальные, а где-то к весне подтянутся и российские магазины.

Начнём с самого бюджетного представителя новой линейки: Ryzen 5 5600X скинул 50 долларов. Такое случалось и раньше, но никогда прежде не дешевел Ryzen 7 5700G. В данном случае перед нами высокопроизводительных 8-ядерный процессор, который пусть и уступает аналогам Intel по чистой скорости, но значительно превосходит по возможностям интегрированного графического чипа. Ни один iGPU на рынке не даёт таких возможностей, как тот, что находится внутри Ryzen 7 5700G, ну а скидка в размере 80 долларов обязательно привлечёт много потенциальных покупателей.

Ryzen 7 5800Х потерял 120 долларов и стоит 329 долларов. Пожалуй, это самое выгодное предложение на рынке. Особенно любопытно сравнивать цену данного камня с тем, что можно найти в российских магазинах. Как видите, в Ситилинк такой камень стоит 35 000 рублей, что соответствует 475 долларам. Здесь даже комментировать нечего.  

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Ryzen 9 5900Х и Ryzen 9 5950Х подешевели не так сильно, как предыдущий камень. Первый стоит 469 долларов (дешевле чем Ryzen 7 5800Х в отечественной рознице), а второй можно взять за 700 долларов. Как и прежде, российские магазины твёрдо стоят на своём, предлагая купить 12-ядерный Ryzen 9 5900Х за 50 490 рублей. Это немалые 685 долларов. Получается, что в Microcenter за те же деньги у вас в кармане окажется абсолютно иной продукт.

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