А между тем за 116 дней было сожжено Эфира на 5 миллиардов долларов

Нет ничего странного в желании майнеров заработать денег при помощи относительно лёгкого способа добычи виртуальных монет. Предприятие кажется простым, ведь другие майнеры и блогеры уже в деле, а значит нужно только протянуть руку за заветным миллионом. В реальности всё куда сложнее, ведь цены на видеокарты постоянно растут, а эффективность майнинга снижается. С последним нашим заявлением многие не согласны, уверяя, что стали получать даже больше. Возможно, это временно, ведь темпы сжигания не просто увеличиваются, но это происходит буквально на глазах. Так, 25 ноября мы констатировали, что за 110 дней темпы сжигания составляют 6.27 монеты в среднем за минуту. Что же, сегодня данный показатель достиг 6.34 монеты в минуту в пересчёте на все прошедшие дни с момента активации хардфорка London (116 дней).

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Что бы хоть как-то сгладить такое негативное движение Киты снова разогнали Эфириум. Сообщается, что количество Эфира на всех биржах достигло нового антирекорда в 14% от всей эмиссии и продолжает уменьшаться. Это привело к тому, что рынок ощутил повышенный спрос на криптовалюту и она пошла вверх. Проще говоря, на отметке 4000 долларов Киты купили большое количество Эфира. Кроме того, с бирж на холодные кошельки вывели немалую часть, принадлежащую крупным игрокам. В результате криптовалюта снова популярна среди трейдеров и инвесторов.

Обратите внимание на скриншот ниже. Как видите, рост торгов в парах с Эфиром вырос на 50%, а цена за сутки увеличилась на 9% и продолжает набирать обороты. Эксперты полагают, что сегодня запас прочности у криптовалюты чрезвычайно высок. Это значит, что уже в ближайшие дни мы увидим новые рекорды. Напомним, 10 ноября Эфир поднимался до отметки 4860 долларов, в то время как на момент написания данного материала стоит 4768.

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Оценивая показатели сложности добычи Эфира, приходится констатировать, что за прошедший месяц они увеличились на 10%. Кривая то и дело меняла направление, что связано с ценовыми перепадами, ведь десятки тысяч майнеров добывают криптовалюты на домашних компьютерах и теряют интерес к процессу, когда видят падение реальной прибыли. В итоге всю вторую половину ноября сложность снижалась, а на фоне удорожания Эфира снова пошла вверх. До рекордных показателей пока далеко, но ещё не вечер. Кстати, если попытаться пересчитать сожжённые монеты по текущему курсу в 4768 долларов, то получится очень немалая сумма: 4768 х 1 074 561 = 5 123 507 000 долларов.