Идея состоит в регулировании криптовалют, а не в запретительных мерах, которые могут навредить экономике

Чем геймеры отличаются от майнеров? Всё просто, первые ищут, где видеокарты, а вторые уже давно нашли видеокарты и в настоящее время находятся в активном поиске дешёвой электроэнергии. Об этом и поговорим. Всю прошлую неделю мы были свидетелями стремительно развивающейся ситуации с майнерами в Киргизии и Казахстане. Как выяснилось, шахтёров слишком много. Они создают повышенную нагрузку на сети, что приводит к постоянным авариям и веерным отключениям. Особенно всё плохо в Киргизии, а значит тут есть всего два варианта: либо майнеры останутся и будут и дальше страдать от нехватки энергии, либо переедут в соседнюю Россию. Второй вариант явно предпочтительнее, поэтому народ потянулся в Иркутскую область.

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Что любопытно, губернатор не против и готов встречать майнеров. Хлеб, соль не обещают, а вот в будущем есть планы создать мощный общероссийских хаб, в рамках которого Иркутская область превратиться в самую настоящую столицу России (в простонародье Нью Васюки). Многие наши читатели понимают, что майнеры переселяются в Иркутск не потому, что там много места и красивая природа, а в поисках почти бесплатного электричества. Дело в том, что в самом городе нужно платить чуть больше 1 рубля за 1 кВт, а области всего 80 копеек за 1 кВт. Если сравнивать с Германией, в которой за 1 кВт с майнеров возьмут 30 евроцентов (67 рублей), то здесь просто самый настоящий рай.

Сегодня огорчить майнеров решили в Минэнерго. Ведомство уточнило, что добыча криптовалюты не может приравниваться к льготным областям деятельности (в Иркутске действует льготный тариф для жителей области), поэтому даже майнерам придётся платить гораздо больше, чем местным жителям того же Иркутска. Увы, но добыча Биткоинов и Эфира не может считаться бытовыми нуждами, поэтому оплату придётся вносить по повышенному тарифу для промышленников.

Если вы думали, что «майнинг всё», то сильно ошиблись, ведь даже глава государства не считает шахтёров вселенским злом. По словам В. Путина, пояснившего свою позицию в рамках форума ВТБ Капитал «Россия зовёт!», регулирование криптовалюты не должно навредить отрасли. Вместо этого нужно внимательно оценить сложившуюся ситуацию и действовать в соответствие с рыночной ситуацией. В то же время президент полагает, что криптовалюты несут высокие риски как для обычных людей, так и для экономики. Он не исключил, что за криптовалютами может быть будущее, но призвал не делать преждевременных выводов.

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В данном случае стоит отметить, что российское законодательство ещё не определилось со статусом криптовалют, майнеров, трейдеров и всех остальных держателей цифровых денег. Исходя из риторики В. Путина можно сделать вывод, что полного запрета не будет, а значит не исключено, что майнеры действительно хлынут в Иркутск.