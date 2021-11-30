Видео с предварительной версией можно изучить в нашем материале

Скорее всего вы уже знакомы с Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Игра стала настоящим шедевром, который доказал, что Rockstar способна ухудшить графику даже 20-летней давности. Ну а на самом деле ремастер вскрыл проблемы крупных студий. Сегодня боссы настолько сильно опасаются принимать рискованные решения, что фактически загнали себя в угол. Абсолютно новые игры с незаезженным сюжетом остаются прибежищем небольших команд, а Rockstar и подобные студии не только не способны генерировать новые идеи, но и не готовы приступать к разработке уже зарекомендовавших себя проектов.

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Игровое сообщество ждёт GTA VI, но руководство студии не может понять, в какую сторону двигать проект. Судя по всему, дебаты идут несколько лет и за это время не сдвинулись ни с места. То и дело появляются новые подробности, а авторы дошли до того, что планируют удалить из будущей игры юмор, оставив плоские шутки, наполненные толерантностью и уважением к меньшинствам и этническим группам. Если подобный проект действительно пойдёт в работу, то лучше вообще за него не браться. Возможно, разработчики это понимают не хуже нас, поэтому надеяться на скорый выпуск GTA VI пока нет никакой возможности.

Что же нам остаётся? Вполне возможно, что на какое-то время вас займёт новый проект энтузиаста MrOrangebrains, ведущего одноимённый канал на YouTube. Идея состоит в создании фотореалистичной модификации для старой доброй Grand Theft Auto IV. Первую бета-версию можно оценить на видео ниже. Автор отмечает, что пока не уделял внимание текстурам главного героя и других персонажей, а вот всё остальное выглядит куда лучше оригинала.

Изменения масштабны и касаются как транспортных средств, так и других объектов. Некоторые предметы обрели чёткие контуры, другие – вообще прорисованы с нуля, ведь модификация опирается на физический движок, стараясь передать следы от шин, капли дождя и многое другие. Вечером можно увидеть тени и отражения, а сам автор обещает проработать каждый спорный объект, ведь работа только началась. В настоящее время модификация доступна по подписке на сайте Patreon. За доступ к предварительной версии и исправлениям нужно заплатить всего 1 доллар в месяц или больше, но это уже зависит от вашей щедрости. Из приятного: финальная версия будет общедоступной, а пока энтузиаст принимает предложения от всех заинтересованных сторон. Кстати, на видео ещё нет новых текстур деревьев и дороги, которые вошли в бета-версию.

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