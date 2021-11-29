Пока о проблеме сообщили всего два пользователя, но пострадавших может быть больше

Binance продолжает радовать своих клиентов, своевременно блокируя счета и выдвигая несовместимые с реальностью требования. Если вам лень перечитывать два наших материала на эту тему (1 и 2), то мы кратко перескажем суть происходящего. Итак, не так дано стало известно о том, что в результате непредвиденной ошибки биржа Binance случайно продублировала более тысячи транзакций в Dogecoin, совершённых в 2019 году. Казалось бы, с кем не бывает. Биржа большая и должна сама отвечать за подобные ошибки. Вот только Binance посчитала, что всю ответственность за её проблемы должны нести пользователи. Были заблокированы 1674 кошелька, на которых лежали и другие криптовалюты, под предлогом того, что пользователи обязаны знать отправителя, а значит могут вернуть Dogecoin.

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Представьте себе: в 2019 году вы вывели сотню долларов в Dogecoin через непонятный обменник. Криптовалюта ушла, деньги получены, но Binance повторно перевела на этот же кошелёк аналогичное количество Dogecoin. Вот только за эти годы данная криптовалюту подросла более чем в 100 раз. Это значит, что вам придётся заплатить бирже 10 000 долларов, если вы хотите вернуть доступ к кошельку. Спустя несколько дней проблемой озаботился Илон Маск, который пожурил основателя Binance Чанпэна Чжао. Последний пообещал исправить всё в кратчайшие сроки, что и было сделано. Пользователи уже начали благодарить Илона за решение такой сложной проблемы, как вдруг выяснилось, что есть те, кто всё же остались в числе пострадавших.

К примеру, один из пользователей пишет, что решил выплатить бирже поставленный счёт на 70 000 Dogecoin. На минуточку, на момент написания данного материала это 1 232 000 рублей. Очевидно, на заблокированном кошельке лежало гораздо больше денег, но суть не в этом. Пользователь осуществил две транзакции на сумму 50 000 монет (800 000 рублей), а после узнал о разблокировке кошелька. Получается, что счёт в любом случае бы разблокировали, но торопыга потерял немалую сумму. В настоящее время парень пытается вернуть средства, но служба поддержки Binance безмолвствует.

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Ещё один пользователь вернул бирже 6680 монет Dogecoin на сумму в 107 000 рублей. Это гораздо меньше, чем потерял предыдущий пользователь, но всё равно немалые деньги. Ситуация аналогичная, ведь кошелёк разблокировали бы в любом случае, а 107 тысяч не вернуть. Последнее утверждение может оказаться ложным, ведь мы не знаем, чем всё закончится. Вполне возможно, Binance решит не связываться с прессой на этот раз, но это неточно.