Огромные накопления майнеров представляют собой потенциальную угрозу для Эфира

На фоне волны популярности криптовалют, многие люди пытаются войти в бизнес, освоив все премудрости цифровой науки. Увы, но этот крохотный мирок изначально создавали люди, которые даже среди программистов считались гиками. Именно поэтому всё так сложно устроено, а изучить работу всей системы дано немногим. Возможно, из-за этого майнеры и обычные держатели криптовалют предпочитают не вдаваться в подробности, ограничившись общедоступным знанием. Поскольку мы с вами стремимся хоть немного приоткрыть дверь в мир цифровых денег, то время от времени заглядываем туда за новыми новостями, некоторые из которых могут показаться неочевидными, или даже нелогичными.

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Как сообщается, хардфорк London привёл к неожиданным последствиям. Так, в последние месяцы эксперты фиксировали, что майнеры продают лишь небольшую часть добытых монет Эфира. Это стало продолжением тенденции, наметившейся с начала года, но тогда темпы явно уступали нынешним. Так, начиная с 5 августа майнеры скопили больше 6 миллиардов долларов или больше 2 000 000 в ETH. Таким образом на 1 октября фермерам принадлежит немыслимая сумма в 70 миллиардов долларов или 22.3 миллиона монет. По словам экспертов биржи Kraken, всё дело в дефляционном факторе, который принёс хардфорк London. Многие владельцы крупных фермерских хозяйств полагают, что из-за постоянного сжигания Эфира токен будет дорожать. Кстати, по поводу сжигания: на момент написания данного материала сожжено больше 408 000 монет, что эквивалентно 1.2 миллиарда долларов.

Это чистый убыток для майнеров, который они должны чем-то перекрыть. Поскольку сегодня цена Эфира находится на относительно низкой отметке, то, логика майнеров ясна: они накапливают монеты с целью продать их на высоких позициях. И вот здесь и кроется настоящая бомба замедленного действия для криптовалюты. Дело в том, что это сегодня Эфир стоит 3000 долларов, а через месяц или больше может подорожать до 4000 и выше. Неясно, когда майнеры начнут скидывать свои запасы. Возможно, они захотят больше, но суть бомбы в том, что как только Эфир достигнет высокой цены, например 5000 долларов, его позиции тут же пошатнутся из-за массовых продаж, поскольку майнеры захотят зафиксировать свои доходы.

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По данным специалистов биржи Kraken, сегодня майнеры стараются оставлять себе почти весь добытый Эфир. Как создатели криптовалюты планируют решать данную проблему, неясно, но сам факт наличия скрытой угрозы настораживает. Возможно, именно подобные опасения подтолкнули Виталика Бутерина к решению заблокировать традиционный способ добычи Эфира.