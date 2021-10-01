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Процессоры Intel Alder Lake появились в китайском магазине на 1 месяц раньше срока за $700
В комплекте нестандартная коробка и пластина неизвестного назначения
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В ходе первых утечек производительности новых процессоров Intel стало ясно, что синие не собираются больше находиться на вторых ролях. На этот раз пользователей ждёт больше ядер, ожидаемо высокие тактовые частоты и огромный разрыв в скорости между поколениями. Ответ от AMD последует только в 2022 году. Будет ли это обновлённая серия на Zen 3 с некоторыми доработками в первой половине года, или ждать придётся до середины осени 2022, пока неясно. В любом случае Alder Lake близко, а значит есть все основания полагать, что потенциальные покупатели не будут ждать анонса от красных. Поскольку до ноября ещё далеко, то многие из тех, кто планировал обновить систему, спокойно ждут. Как оказалось, в Китае процессоры активно продаются, хотя смысл подобной покупки вызывает вопросы.

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Сообщается, что множество предложений появилось на сайте Taobao, где доступна как флагманская версия Core i9-12900K, так и менее дорогой Core i5-12600K. Внимание журналистов привлекла необычная коробка, которая выглядит гораздо больше стандартных. Кроме процессора внутрь поместили широкую пластину. Судя по всему, она станет приятным дополнением к камню и не будет выполнять никаких функций, кроме как радовать глаз. Вполне возможно, что коробки с таким декоративным элементом будут в продаже ограниченное количество времени, что, по логике маркетологов, поднимет спрос на данную продукцию.

Что до самих процессоров, то это инженерные образцы второй ревизии («ES2»), предназначенные для партнёров Intel. Они распространялись между производителями материнских плат и всегда попадают на рынок до официального релиза в небольших количествах. Поскольку на этот раз их больше, то есть все основания полагать, что некоторые из них найдут владельцев с материнскими платами и оперативной памятью стандарта DDR5. Если подобное случится, то в сети могут появиться неофициальные тесты ещё до снятия эмбарго.

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Цена флагмана зафиксирована на отметке 4500 иен, что соответствует 700 долларам. Это на 100 долларов дороже официальной рекомендованной стоимости, которая заявлена для США. Стоит учитывать, что вторая ревизия представляет собой близкие к финальным образцы, поэтому их производительность может оказаться близкой или даже идентичной тому, что мы увидим в рознице. Напомним, большая презентация состоится 28 октября, а продажи стартуют только 4 ноября. Если инженриков будет слишком много, то это может сильно подпортить ощущения прорыва, ведь мы увидим тесты заранее.

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