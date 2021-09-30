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Как стать майнером в 2021 году – инструкция по созданию домашней фермы от РБК
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С каждым месяцем количество людей, желающих стать майнерами, растёт. Кто-то тут же подумает, что это плохо, и с подобным безобразием нужно бороться. Сегодня это мировой тренд, а значит любители сражений с ветряными мельницами могут смело отправиться в свой виртуальный бой, пока мы поговорим о том, как вообще войти в дело, и сколько это стоит. Материал составлен по следам аналогичной новости на сайте РБК, поэтому все претензии к цифрам направляйте напрямую в редакцию указанного выше ресурса.

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Прежде всего ребята ошарашили нас неожиданной новостью: нужно не только купить оборудование для майнинга, но и сделать это правильно. Если вы решили копать Биткоин, то очень многое зависит от эффективности устройства ASIC. Если вы взяли старый хлам 2016 года выпуска с высокой себестоимостью добычи, то затраты на получение 1 монеты составят немалые 25 000 долларов. Это значит, что в случае цены 40 000 долларов за монету, вы получите 15 000 долларов чистыми. Неплохо. Но это худший сценарий, ведь более солидное железо с показателем эффективности в 60 J/TH принесёт вам 1 Биткоин при затратах в 13 000 долларов. При покупке современного оборудования с показателями 40-45 J/TH стоит рассчитывать на расход не выше 7000 долларов на 1 Биткоин, но есть и более дорогие игрушки, которые доступны только промышленным майнерам. Так вот, если вы ждёте, когда же добыча Биткоина обрушится, то у нас для вас очень плохие вести. Так, отдельные группы майнеров продолжат уходить в плюс, даже если цена Биткоина упадёт до 3000 долларов, что кажется почти невозможным.

Первые попытки войти в бизнес окажутся для вас дорогостоящими, ведь нужно потратить от 10 000 долларов и выше на ASIC-майнер (например, Antminer S19 Pro с показателем 100 TH/S). Теоретически, подобное устройство окупит себя через год, а дальше начнёт приносить прибыль. Очевидно, что лучше взять сразу несколько, поставив их в подвале своего дома, где никого не будет смущать громкий шум высокопроизводительного устройства.

Ну а наиболее простым способом будет покупка одной или нескольких видеокарт. Специалисты полагают, что лучше собрать ферму на 8 единиц, что позволит начать работу на полупрофессиональном уровне. Монеты лучше не продавать, поскольку в настоящее время Эфир находится на низких отметках. Алькоины не в лучшем виде, а в перспективе маячит отказ от майнинга с переходом на закрытый алгоритм Proof of Stake.

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А вообще эксперты констатируют, что пока нет причин сомневаться в будущем росте цены на криптовалюты. Есть вопрос к срокам, но многие инвесторы предпочитают вкладывать сотни тысяч и миллионы долларов, ожидая прибыль через 3-5 и более лет.

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