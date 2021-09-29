Эффективность добычи Ethereum Classic (ETC) и Conflux Network (CFX) упала вместе со стоимостью Биткоина

Несмотря на то, что криптовалюты сложно назвать стабильным активом, многие инвесторы не обращают внимания на то, что их вложения могут сгореть. Дело в том, что за последнее время Биткоин много раз падал, а после поднимался ещё выше. Логика здесь простая: не так важно насколько цифровое золото подешевеет, ведь оно в любом случае принесёт прибыль. В реальном мире такая логика не работает, ведь тонущий бизнес с высокой долей вероятности уже не спасти, но на рынке криптовалют поселились Киты. Они толкают Биткоин вверх, когда им это выгодно, а после сбрасывают миллиарды долларов, что приводит к возможности купить ещё больше монет на самых низких позициях.

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Стоит понимать, что единственным ориентиром для всего рынка остаётся Биткоин. Цифровое золото позволяет альткоинам оставаться стабильными, когда рынок растёт, но стоит только Биткоину дать слабину, и доходность самых популярных токенов приводит к самым печальным последствиям. В начале сентября мы разбирали тему альткоинов. На тот момент мы пришли к выводу, что Ethereum Classic (ETC) и Conflux Network (CFX) не только дорожают, но и почти приблизились к Эфириуму по доходности. Можно было предположить, дальнейший рост Биткоина должен был позволить альткоинам стать ещё популярнее, вот только этого не случилось.

Ниже можно увидеть сразу три скриншота с таблицами. На первом доходность Эфира на утро 29 сентября. Следом доходность ETC на тот же срок, а после такие же данные для CFX. Все три оцениваются в формате видеокарты GeForce RTX 3080, а показатели указаны на ферму из 8 единиц в сутки. Как видите, сегодня на Эфире можно заработать 41.73 доллара за 24 часа, 1252 доллара в месяц на ферму или 156 на одну такую карту за 30 дней. Это гораздо меньше, чем было в начале месяца, но куда больше, чем могут дать альткоины.

Доходность Ethereum Classic обрушилась до 23.56 доллара на указанной выше ферме из видеокарт в сутки, 706 долларов месяц и всего 88 долларов на одиночной GeForce RTX 3080. Учтите, что в начале месяца на ETC можно было заработать 158 долларов в месяц (+53%). С Conflux Network всё немного лучше, ведь в день ферма на GeForce RTX 3080 даёт нам 37.46 доллара. Это значит, что в месяц можно получить 1124 доллара на ферму и 140 долларов на одиночной карточке. Увы, но в начале месяца CFX давала 215 долларов за 30 дней (+50%).

Всё это говорит только об одном: альткоины перестали быть тихой гаванью, куда могли сбежать майнеры после ввода в действие алгоритма Ethereum 2.0. Если так пойдёт дальше, то заниматься добычей на видеокартах уже через полгода может стать невыгодно. Ниже можно увидеть доходность Ethereum Classic (ETC) и Conflux Network (CFX) от 5 сентября.

Эфириум Классик добыча

CFX добыча





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