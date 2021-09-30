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Пост Илона Маска о хомяке Мистере Гоксе сделал создателей криптовалюты Hamster миллионерами
Суточные торги увеличились на 5350%, а объём превысил 1 миллион долларов
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Несколько дней назад наши читатели могли узнать о существовании хомяка по имени Мистер Гокс, который в свободное время занимается торговлей на бирже. Если описать ситуация коротко: то неизвестный блогер создал высокотехнологичный домик, внутри которого есть все атрибуты, без которых не может жить ни один уважающий себя хомяк. Вот только отдельные элементы соединены с компьютером, который на основе выбора Мистера Гокса приводит те или иные действия. К примеру, внутри есть колесо для бега, как только оно останавливается, система тут же выбирает криптовалюту, которой будет торговать хомяк. Внутри стоят два тоннеля, один из которых отвечает за покупку, а другой – за продажу токенов. Это только часть системы, но суть ясна.

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Так вот, вчера вечером о проделках Мистера Гокса узнал Илон Маск. Он похвалил питомца, заявив, что у хомяка сумасшедшие навыки. Дословное выражение: «Hamster has mad skillz!» Что любопытно, этого было достаточно для того, чтобы одноимённый токен (Hamster) внезапно начал дорожать. Скорее всего, Илон Маск даже не подозревает о существовании новой криптовалюты, поскольку его комментарий относился к конкретному хомяку, но рынок не остановить. За короткое время токен вырос в цене в 5 раз, а количество желающих его купить, увеличилось на 5350%. На момент написания данного материала криптовалюта слегка подешевела, но в любом случае она дороже своих первоначальных значений.

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Ну а мы, традиционно, поздравляем ребят, создавших новую мемную криптовалюту. Если обычно им удавалось продать криптовалюты от силы на 20 000 долларов в сутки, то сегодня они стали долларовыми миллионерами. Суточные торги достигли 1.1 миллиона долларов, а значит часть своих целей они успешно выполнили. Пока неясно, обратит ли Илон Маск внимание на подобный курьёз. Обычно миллиардер внимательно читает новостные сайты, а значит не увидеть о себе любимом информацию он не сможет. А вот захочет ли рекламировать неизвестный токен, пока неясно. Если вдруг Илон Маск поддержит Hamster, то миру может грозить волна любителей хомячков, а сам глава Tesla заявит о покупке зверька. Что до имени, то тут уж полёт фантазии безграничен, что было доказано странным именем, который он вместе со своей подругой дали своему сыну.

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