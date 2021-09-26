Мистер Гокс обустроился в сложном домике, где часть его действий отвечает за выбор криптовалюты, а другая определяет, стоит продавать или покупать актив.

Мы уже неоднократно поднимали тему достоверности аналитических прогнозов, которые дают финансисты и эксперты разного уровня. Многие из них пытаются излагать свои мысли максимально сложно, опираясь на графики и точки сопротивления. Часто эти ребята оперируют терминами и оборотами, понять которые может далеко не каждый человек. Ну а в конце пишут, что форс-мажорные обстоятельства предсказать трудно, поэтому прогноз может оказаться неверен. Представьте себе, вы приходите в парикмахерскую, где вам говорят, что постригут вас хорошо, но не отвечают, если получится несколько проплешин. Или в пиццерии вам скажут, что по независящим причинам могут принести подгорелое блюдо без начинки. Всё это доказывает, что в реальном мире ответственность за свои действия имеет абсолютно иной уровень, не зря ведь астрологи и гадалки переселились в сеть, где и продолжают вести свою деятельность по сей день.

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Так вот, на волне всеобщего помешательства интернет заполнила всякая живность, предсказывающая победы в спортивных состязаниях. Осьминог Пауль отличился во время Евро 2008, когда из 14 предсказаний он сумел угадать 12 ставок. Слониха Нелли проявила чудеса прогнозирования и смогла предсказать правильный исход по результатам чемпионата мира с участием сборной Германии почти во всех матчах. Лавры пророков привлекли в бизнес гигантскую 400-киллограмовую свинью по имени Фунтик и хорька Фреда. Первый пил много пива и с радостью позировал с фанатами, но плохо угадывал результаты, а второй ел мясо и никак себя не проявил. На самом деле эту тему можно обсуждать долго, но перейдём к главному герою нашего материала.

Летом текущего года приобщить к бизнесу своего хомяка решил житель Германии. Мистер Гокс обустроился в сложном домике, где часть его действий отвечает за выбор криптовалюты, а другая определяет, стоит продавать или покупать актив. Хомяку доступны 12 токенов, а иногда он за несколько секунд может купить несколько различных криптовалют и тут же продать их, что негативно сказывается на ценности портфеле. Владелец не вмешивается в процесс, ведь Мистер Гокс удачливый трейдер. Дело в том, что за всё время своей деятельности (3 месяца), домашний питомец увеличил свой капитал с 390 евро до 580 евро. Увы, в ходе недавнего падения рынка стоимость портфеля хомяка упала до 500 евро, но такое предсказать бы не способен даже хряк Фунтик из Украины.

По словам владельца, Мистер Гокс смог добиться феноменальных результатов, ведь фактически он увеличил свой капитал на 50%. На момент написания материала из-за снижения курса криптовалют ценность портфеля упала, а значит доходность составила 30%, но это больше, чем у фонда Berkshire Hathaway, который принадлежит знаменитому Уоррену Баффету. Мы не призываем вас использовать морских свинок и рыбок для прогнозирования курса криптовалюты. Суть в том, что на самом деле никто не знает, сколько завтра будет стоить Биткоин. Есть люди, извлекающие выгоду из перепадов курсов, но даже они не всесильны. Почитать о хомяке можно здесь. Кстати, в последнее время Мистер Гокс скупает Эфир. Может он что-то знает?