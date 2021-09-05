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Если верить Виталику Бутерину, то переход на Ethereum 2.0 наступит уже скоро. Вообще, основатель Эфириума уже несколько раз анонсировал различные хардфорки, а после сдвигал сроки на более поздние. Одним из основных результатов Ethereum 2.0 станет переход на доказательство добычи proof-of-stake. Таким образом все желающие смогут заблокировать на своеобразном депозите 32 монетки Эфира, получая с них пассивный доход. Как недавно выяснилось, доход этот будет весьма печальный и не превысит 5%. Поскольку в европейских и американских банках национальная валюта приносит куда меньшее количество процентов, то для состоятельных людей такой способ кажется логичным. Мало того, многие верят, что со временем Эфир будет только дорожать. Может и будет, но пока у нас есть целая орда майнеров.

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Эти ребята продолжают скупать видеокарты, массово подключая их к сети Эфириума. С одной стороны такое поведение кажется нелогичным, ведь за полгода они не успеют отбить вложения, но с другой – может иметь объяснение. Дело в том, что в последнее время наблюдается рост альткоинов и увеличивается популярность некоторых криптовалют, которые используют для добычи видеокарты. Сегодня мы не будем делать глубоких выводов, поскольку до активации Ethereum 2.0 ещё много времени. Именно поэтому рассмотрим всего две криптовалюты, каждая из которых имеет все шансы занять место Эфира.

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Эфир добыча



Эфириум Классик добыча

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CFX добыча

Прежде всего речь об Эфириум Классик. Это самый вероятный преемник Эфира, которые уже сейчас привлекает тысячи майнеров. Давайте сравнивать: на момент написания данного материала, 8 видеокарт GeForce RTX 3080 генерируют чистыми 62.23 доллара в Эфире. Одна такая карта даёт нам в месяц 233 доллара в месяц. Неважно, много это, или мало. Давайте остановимся на том, что это просто точка отсчёта, которая сегодня устраивает абсолютное большинство майнеров. Эфириум Классик пока не может претендовать на лавры своего старшего брата, выдавая скромные 42.22 доллара в сутки на ферму из GeForce RTX 3080. Несложно подсчитать, что одна такая карта обеспечит заработок в 158 долларов. Эфириум Классик пока вызывает сомнения, хотя многие майнеры уже заявляют, что перевели на него часть мощностей. К примеру, ваш любимый Серёга недавно собрал ферму на 6 видеокарт Radeon RX 6600 XT, которая майнит Эфириум Классик. Очевидно, что он не первый и не единственный, кто планирует пути отступления.

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Conflux Network (CFX) менее популярна у обычных майнеров, но вплотную приблизилась к Эфиру. 8 GeForce RTX 3080 приносят своему владельцу 57.47 доллара при добыче CFX, а значит одна такая карты зарабатывает 215.5 доллара в месяц. Ясно, что пока на трон Эфира никто не претендует, но когда он уйдёт, майнинг на видеокартах не исчезнет. Наоборот, появятся альтернативы, а фермеры разделятся между несколькими токенами, то приведёт к росту цены нескольких активов.