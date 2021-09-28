За 3 недели цена Chia Coin упала в 2 раза и продолжает дешеветь

Уже несколько месяцев криптовалюты не сходят с заголовков многих интернет-изданий, а журналисты всех стран заваливают читателей тоннами данных. Кого-то волнует курс Биткоина, ведь этот кто-то купил себе какое-то количество сатоши, и теперь волнуется за судьбу своих вложений. Другие только планируют стать инвесторами, присматриваясь к тому или другому активу. Есть и такие, кто ждёт обрушения криптовалют, поскольку верит, что после этого видеокарты подешевеют, в тайне мечтая отомстить майнерам за год страданий на встроенном графическом чипе. Тем для обсуждения множество, но одна из них продолжает волновать десятки тысяч жителей РФ, поверивших, что Chia Coin – это путь к богатству. Как всё начиналось, мы сегодня рассматривать не будем, а вот до чего всё дошло, весьма примечательно.

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Начнём с курса данной криптовалюты. Стоит отметить, что в последние месяцы Chia Coin находилась в постоянном падении, что оставляло всё меньше шансов на прибыль тем, кто собрал несколько ферм из дорогостоящих жёстких дисков большого объёма и ёмких твердотельных накопителей. В начале произошло кратковременное подорожание, а после токен посыпался. Если сравнивать текущее положение с 6 сентября, когда Chia Coin стоила 288 долларов, то всего за 3 недели актив рухнул в 2 раза, поскольку цена его сегодня составляет всего 143 доллара. Если бы мы с вами были бы известными аналитиками, то, скорее всего, сказали бы, что график указывает на тенденцию к продолжающемуся падению, а факторы роста отсутствуют. Неясно, может так и есть, но сейчас самое время оценить, реально ли вообще с такой ценой хоть что-то заработать.

Предположим, вы поддались на уговоры упрямых аналитиков, обещающих вам миллионные заработки с Chia Coin. С этой целью вы купили 10 жёстких дисков, установив их в два недорогих системных блока. В качестве примера возьмём SEAGATE Exos X18 объёмом на 18 Тб. Получается, что мы получим общую ёмкость в 180 Тб. Накопители обойдутся в 520 тысяч, пара системных блоков по 50 000 за каждый и около 140 000 затянут два SSD. Можно взять и дешевле, но в таком случае есть риск убить их ещё до того, как вы сформируете все участки на фермах. Прибавим мониторы и сопутствующие расходы на 50 тысяч, а значит всего придётся потратить около 800 000 рублей. Не такая уж большая сумма для начала своего бизнеса, а значит можно рискнуть. Скорее всего, так вы и подумали. Если обратиться к официальному сайту основателей криптовалюты, то можно обнаружить, что 1 тебибайт (единица объёма, которую используют разработчики Chia Coin) даёт нам 1.32 доллара в месяц. После переведения 180 Тб в тебибайты получаем 160 Тиб.

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Получается, что в месяц наша ферма будет приносить вам 215 долларов или 15 685 рублей. Несложно понять, что в год это будет 2580 долларов или 188 000 рублей. Но это без учёта расхода электричества. Ясно, что сами жёсткие диски не расходуют много электричества, но вот компьютеры неплохо тянут, а значит потенциальная выгода может быть немного меньше. Если же попытаться оценить, за сколько лет вы вообще вернёте свои 800 тысяч, по нужно поделить их на 188 000. Получается, что вам придётся гонять жёсткий диск 4 года без перерыва. Мы не станем говорить однозначно, но есть высокая вероятность, что за это время ваши жёсткие диски просто умрут. Мы брали HDD с показателем 2.5 миллионов часов наработки на отказ, но производитель явно не рассчитывал, что пользователь начнёт на жёстком диске майнить криптовалюту.