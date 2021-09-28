Илон Маск обошёл всех конкурентов в рейтинге миллиардеров

Состоятельные люди всегда привлекали внимание общественности. В США даже есть такое словосочетание, как «Американская мечта», что подразумевает возможность для каждого члена общества стать богатым и знаменитым. По большей части это мираж, созданный правительством для манипуляции гражданами, ведь даже физически все не могут быть богатыми и знаменитыми. Но всё дело в том, что важно дать человеку надежду, а всё остальное он додумает сам. Если заглянуть немного глубже, чем пишут глянцевые журналы, то обнаружится, что за нынешними миллиардерами стоят довольно небедные семьи, которые и обеспечили своим отпрыскам мощный старт. Мы не говорим, что это умаляет достижения самих миллиардеров, ведь многие из них десятилетиями трудились, не поднимая головы. Тем не менее старт всегда важен, поскольку позволяет купить лучшие места там, где для обычных людей просто нет места.

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Пожалуй, одним из немногих, кто стартовал с пустого места, является основатель Amazon Джефф Безос. На самом деле родители выдали ему 300 000 долларов на развитие бизнеса, но это капля в море по сравнению с другими богачами. Поскольку тема интересная, а изменения в рейтинге Forbes происходят постоянно, нет причин не рассказать о новом достижении Илона Маска. Итак, акции Tesla растут, а с ними и капитал основателя компании. Сегодня утром котировки поднялись выше 795 долларов, что позволило Илону не только вырваться на 1 место, но и снова получить виртуальные 200 миллиардов долларов. На момент написания данного материала стоимость акций немного просела, но Илон Маск всё ещё на первом месте.

На втором месте тот самый Джефф Безос. Его состояние оценивается в 198 миллиардов. Вообще, если бы не развод с женой, которой Джефф отдал внушительные 54 миллиарда, то сегодня у основателя Amazon было бы больше 250 миллиардов долларов. Кстати, а вы знали, что Маккензи Скотт (жена Джеффа Безоса) вышла замуж за скромного учителя в Сиэтле?

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На третьем месте Бернар Арно, владеющий империей модных брендов, ну а четвёртое место занимает всемогущий Билл Гейтс. Состояние последнего стабильно, а его основной капитал не меняется многие годы, поскольку Microsoft менее подвержена перепадам котировок, чем другие компании. Кстати, а вы за кого болеете? Симпатизируете Илону Маску, или мечтаете, чтобы Билл Гейтс потеснил своих молодых коллег из технологических компаний и занял первое место? Пишите об этом в комментариях.