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Несколько дней назад мы писали о том, что криптобиржа Binance перешла к активному блокированию кошельков на основании того, что пользователь ранее пользовался услугами обменника Suex. Ситуация настолько нестандартна, что уже вызвала недоумение юристов и продолжает ставить в тупик всё больше людей. Если попытаться кратко дать характеристику причин происходящему, то США внесли обменник Suex в чёрный список. В качестве причин значится некая незаконная деятельность, связанная с выводом средств хакеров, использующих программы-вымогатели. Уже не важно, действительно ли российская компания занималась подобными действиями, или причина ближе к политике, но решение США – это всегда закон для крупных компаний. Они заблокировали счета Suex, а после перешли к отжиманию кошельков обычных пользователей, которые использовали обменник.

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Если подходить к вопросу чисто юридически, то все операции не могут классифицироваться как нарушающие законодательство (на каком основании мы вообще должны соблюдать американское законодательство?), поскольку на тот момент обменник не был в чёрном списке. Это была обычная компания, представляющая услуги вывода средств, а пользователи не могли знать о её махинациях (если такие и имели место). Но ребята из Binance мало интересуются юридическим правом, поскольку их главная задача состоит в сотрудничестве с правительством США. Именно поэтому так важно показать дядюшке Сэму большие суммы, изъятые у обычных граждан, продемонстрировав твёрдую решимость следовать всем требованиям Америки.

Если несколько дней назад постиравших было мало, а суммы не превышали 100 000 долларов для каждого, то сегодня число блокировок выросло. Сообщается о массовых изъятиях, а несколько человек лишились по меньшей мере по 200 000 долларов каждый (более 630 тысяч долларов или 45.6 миллиона рублей). Ясно, что все они отрицают переводы на адреса Suex, а в случае подтверждения подобных транзакций, будут называть их случайными. Проблема в том, что Binance и сама ведёт незаконную финансовую деятельность. У компании нет юридического адреса в России и Украине (именно здесь проживают пострадавшие), она не даёт никакой отчётности налоговой (только налоговой США), а значит привлечь к ответственности столь скользких ребят крайне сложно.

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Некоторые юристы полагают, что какое-то время все активы действительно будут заблокированы, а решением может стать только объединение всех подобных дел в одно, курируемое государством. Как только высшая инстанция постановит, что Binance провела блокировку незаконно и потребует вернуть монетки потерпевшим, у биржи не будет другого выхода, кроме как подчиниться. Ясно, что ребята опасаются США, но терять российский и украинский рынок они не решатся.

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