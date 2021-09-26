Аккаунт заблокирован, а вернуть деньги почти невозможно

Сегодня человечество активно отказывается от бумажных денег. Расчёты всё чаще проводятся с помощью карточных счетов, а значит наступит день, когда мы полностью перейдём на цифровые валюты. Важно понимать, что единственным выгодоприобретателем этого является государство. Ясно, что проще держать в руках смартфон, умеющий совершать бесконтактные оплаты, но взяв под контроль финансовые потоки Центробанки получат полный контроль над нашими доходами. Всё будет на ладони, а отказ от бумажных денег ведёт к настоящему цифровому рабству, о чем много говорят зарубежные экономисты. Важно понимать, что до тех пор, пока деньги лежат на виртуальном счету, они ваши только условно, ведь банк может в любой момент заблокировать их по поводу и без. Сегодня большую часть подобных вопросов решают нейросети, поэтому ошибки не исключены.

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В то же время, если с банком можно договориться, прийти в отделение и решить все вопросы, то с криптовалютными биржами всё куда сложнее. Это крайне сомнительные структуры, сформированные непрофессионалами. Они ежемесячно отжимают у трейдеров миллиарды долларов из-за перепадов курса, а злые языки утверждают, что крупные криптовалюты ответственны за многие резкие падения Биткоина. Так вот, прежде чем положить свои деньги на Binance, вы проходите сложную авторизацию. После завершения биржа будет знать вас в лицо, получит исчерпывающие данные по карточному счёту, узнает адрес проживания и многое другое, что подтянется из государственных реестров. Теоретически, это позволяет бирже проводить свою финансовую деятельность так, как это делают банки, но ребята и не думают работать по правилам.

Как стало известно, Binance без лишних слов заблокировала счёт жителя Украины, на котором лежат 100 000 долларов или более 7 миллионов рублей. Причина проста: якобы он переводил средства через обменник Suex, который недавно был внесён США в чёрный список. Ясно, что перед нами акт демонстрации силы, когда представители биржи хотят показать Американскому правительству свою лояльность. Binance и другие структуры испытывают давление, поэтому не удивительно, что крестовый поход против пользователь будет продолжаться.

Владелец счёта утверждает, что все обвинения надуманы, а сам они ничего не нарушал. Якобы, он направил небольшую сумму знакомому, который не предупредил его о факте выводы через запрещённый обменник. Учтите, что санкции ввели несколько дней назад, а транзакция совершена 22 числа. В настоящее время пострадавший от действий биржи нанял адвоката, но доказать что-то людям, которых физически невозможно достать, крайне сложно. Мало того, уже адвокат отметил, что это не единственная блокировка в Украине. По его словам, он знает о как минимум шести подобных случаях. Увы, но криптобиржи – это слабое звено цепи. Их самих часто взламывают, а всё оставшееся время эти ребята спят и видят, как присвоить себе ваши монетки.