Ethereum 2.0 можно оценить прямо сейчас, ведь блогер Серёга Солёный майнер сделал это за вас

Разговоры о скором появлении Ethereum 2.0 (ETH 2.0) ходят уже больше года. Часто, когда мы слышим упоминания о переходе на новый алгоритм, речь идёт о проблемах майнеров. Да, скорее всего, после активации Ethereum 2.0 майнинг Эфира на видеокартах перестанет существовать. А может Виталик Бутерин и компания что-то придумают. Поскольку точно никто ничего не знает, лучше поговорить о более важных проблемах. Сегодня речь пойдёт о стейкинге. Для тех, кто слышит об этом впервые, небольшой ликбез: Виталик Бутерин ничего нового не предложил, ведь вся идея заключается в том, что вы берёте свои монеты и кладёте их на специальный сервис. После этого монеты блокируются на определённый срок, а вы будете получать некий процент в зависимости от тех или иных рыночных условий и ранее заключённых договорённостей. Похоже на депозит в банке? Ничего удивительно, но есть и различия. К примеру, сегодня для входа в дело вам понадобиться 32 монеты Эфира, а проценты пока никому не платят, мало того вам ещё и не вернут денег. Пока не вернут, точных дат нет. Неужели вы не доверяете Виталику Бутерину? Стыдитесь!

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Поскольку ETH 2.0 – это настоящий бренд, некоторые уже пытаются эксплуатировать это название в своих целях. К примеру, на бирже Binance появился аналог. Многие из наших читателей просто не захотят разбираться. Что же, обо всём уже подумал Серёга Солёный майнер. Блогер потратил целую кучу своих денег ради того, чтобы мы с вами сделали какие-то выводы. Мы не будем пересказывать все технические нюансы. Серёга сделал это вполне неплохо, если что-то будет непонятно – смотрите ещё раз. Но ведь нас интересует результат, поэтому давайте кратко перечислим выводы.

Итак, нужно взять 1 монету Эфира и купить на неё специальный токен BETH, который можно положить в стейкинг. Спустя пару дней вам начнут начисляться проценты. Путём несложных вычислений выясняется, что процент не превышает 5% в год ну а с одной монеты Эфира Серёге выдали 44 цента. Пожалуй, это успех. Блогер не стал скрывать, что такой способ размещения криптовалюты он бы вообще не стал никому рекомендовать. По его словам, на эти деньги можно купить несколько видеокарт GeForce GTX 1660, которые дадут вам 10 долларов в день, что в 23 раза привлекательнее, чем такие вот эксперименты.

Учтите, что просто так забрать свою криптовалюту нельзя. Как бы можно, но сложно. Для этого придётся что-то куда-то переводить, выводить, а после, может быть, у вас всё получится. Словом, вся эта шумиха пока выглядит надуманной. А вообще 5% в год – это даже больше, чем сегодня платят в банках, если вы разместите долларовый вклад.

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