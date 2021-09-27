Решение ошибок в драйверах Intel и сетевых принтерах

В последнее время СМИ стали слишком много времени уделять новой операционной системе Windows 11, позабыв о том, что все мы ещё какое-то время будем работать на старой доброй Windows 10. Кто-то уже даже обновился, а некоторые вернулись обратно, поскольку вместе с некоторыми удачными идеями, Microsoft допустила целый ряд необдуманных действий, которые понравятся не каждому пользователю. К примеру, многие будут искать привычные функции и стандартные программы, которые на этот раз благополучно переместились в магазин приложений. Но опустим пока новую ОС, возвращаясь к Windows 10.

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Итак, Microsoft признала наличие проблем в одном из предыдущих обновлений Windows 10 KB5005565. Информация актуальна как для 21H2, так и для 21H1. Все остальные не получали данный патч. К середине сентября вышло официальное решение, но исправить положение удалось лишь частично. Сообщается, что владельцы некоторых систем на базе Intel столкнулись с ошибкой драйвера «POWER FAILURE», напрямую связанную со встроенным устройством Bluetooth. Проблема фиксируется на 700-й серии чипсетов, но сказать точно, что это весь перечень, пока нет возможности, поскольку далеко не все пользователи пишут об ошибках на официальных форумах Microsoft.

В некоторых ситуациях KB5005565 приводит к ошибкам при запуске приложений и файлов, а также при входе в операционную систему. Софтверный гигант подтвердил, что знает о существовании проблем и уже приступил к рассылке патча. Якобы, до пользователей он дойдёт в течение 24 часов, но здесь нужно учитывать, что многие никогда не ставят новые патчи, опасаясь целой волны. Здесь же указывается на наличие ещё одной ошибки с номером 0x0000011b. Она ответственна за уязвимость нулевого дня PrintNightmar, включая CVE-2021-26958. Благодаря этому мошенники могут получить доступ к вашему компьютеру на некоторых устройствах, включая сетевые принтеры.

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На сайте Windowslatest уже есть решение. Ниже находится несложная инструкция, проделав которую можно закрыть уязвимость. Если вы не хотите проделывать все эти действия, то можно просто удалить накопительные обновления за сентябрь. Полный список есть по данному адресу. Если проблема не критичная, можно дождаться её решения в одном из ближайших патчей Microsoft. Если вы ещё не устанавливали указанных обновлений, то лучше от этого воздержаться, поскольку есть вероятность появления ошибок в случае использования сетевых принтеров или наличия определённых чипсетов Intel.