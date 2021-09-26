Способны ли две видеокарты GeForce GTX 1080 Ti противостоять одной GeForce RTX 3090? Давайте выясним

В большинстве случаев нашим выбором видеокарты руководит исключительно экономический фактор. Геймер, зарабатывающий 30 000 рублей в месяц, вряд ли может себе позволить флагманскую модель, даже если он является самым большим поклонником игр на районе. Сколько бы вы не тратили на видеокарту, важно понимать, что от вашего выбора зависит то, насколько долго ваш компьютер останется актуальным. К примеру, если вы с большим трудом скопили на GeForce GTX 1060, которую ко всему прочему пришлось покупать у майнеров, то ждать чудес не приходится, а вот в случае более дорогих моделей, актуальность будет увеличиваться по мере приближения к флагману линейки.

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Бытует мнение, что одним из самых больших долгожителей остаётся GeForce GTX 1080 Ti. Если сравнивать её цену с тем, что сегодня творится на рынке, то в настоящее время за такие деньги можно взять GeForce RTX 3060, жизненный цикл которой в двое меньше, чем у флагмана. Некоторые наши читатели гордо заявляют, что планируют сидеть с GeForce GTX 1080 Ti ещё очень долго, а значит самое время выяснить, на что вообще способна такая карта по сравнению с самой быстрой моделью 2021 года. Было бы глупо надеяться, что видеокарта 2017 года может составить конкуренцию GeForce RTX 3090, поэтому авторы канала Testing Games решили дать старушке небольшую фору. Так, они использовали сразу две GeForce GTX 1080 Ti, ну а результаты мы с вами изучим чуть ниже.





Нет никакого смысла строить таблицы и изучить каждый fps с пристрастием, ведь и так видно сильное отставание GeForce GTX 1080 Ti от лидера. Даже две таких карты не способны сравняться с GeForce RTX 3090, которая в каждой игре обеспечивает преимущество в несколько десятков кадров в секунду. Пожалуй, меньше всего разрыв в старой GTA V. Скорее всего это связано с неповоротливым движком, который не способен воспользоваться всей мощью современных графических чипов.

Результаты данного теста говорят о том, что прогресс на уровне видеокарт идёт чрезвычайно быстро. Поколения сменяют друг друга раз в два года, но уже спустя 4 года в большинстве случаев нужно задумываться о смене видеокарты. Некоторые покупают флагманы, но в таком случае с годами им придётся постоянно снижать разрешение и графические настройки. Всё это не выглядит логичным. Ну а старушка GeForce GTX 1080 Ti неплохо справляется с современными играми. Нужно понимать, что время её ушло, а геймерам стоит порекомендовать новинки текущего поколения, жизненный цикл которых продлится ещё 3-4 года.



