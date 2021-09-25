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Zelot
Microsoft официально повышает цены на консоли в РФ с 1 октября – Xbox Series X за $685 или 49 990 р
И без того высокие цены на приставки станут ещё выше
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Производители электроники традиционно устанавливают на свою продукцию цены в американских долларах. Стоит понимать, что даже в сытой Америке всё это сложно найти по рекомендованной стоимости, а ситуация в других странах ещё более сложная. Так, в Европе, традиционно, цена автоматически пересчитывается в евро, а значит любой продукт дорожает, даже не успев попасть на прилавки. А ведь есть ещё и налоги, а также магазинная наценка. Существуют страны, в которых налоги выше (в Японии приходится платить за гаджеты гораздо больше, чем в Китае), ну а Россия располагается где-то по центру, что не так уж и плохо. Возможно, стоимость тех или иных девайсов была бы ниже, если бы не недоверие импортёров к национальной валюте, когда в цену закладываются не текущие 73 рубля за доллар, а все 80 рубчиков. Всё это приводит к тому, что потребительские товары иностранного производства могут получить весьма непредсказуемый ценник.

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К примеру, Microsoft выставила на свои консоли текущего поколения следующие цены:

  • Xbox Series S: 299 долларов
  • Xbox Series X: 499 долларов

Как мы писали выше, в Европе игровые приставки стоят 299 евро и 499 евро соответственно, но на российский рынок они зашли по цене 45 590 и 26 990 рублей за старшую и младшую консоль соответственно. Путём деления можно выяснить, что Microsoft продаёт свои консоли в России за 625 и 370 долларов. Поскольку альтернативы нет, то российские геймеры вынуждены платить именно столько, а сами покупатели уже давно привыкли к таким высоким ценам. Как сообщается, уже вскоре им придётся потратить на свои увлечения гораздо больше.

Согласно информации сайта GameMAG.ru, уже через несколько дней за старшую версию придётся платить 49 990 рублей, ну а Xbox Series S подорожает до 30 790 рублей. Несложно подсчитать, что теперь последняя стоит 422 доллара, а Xbox Series X затянет на 685 долларов. В качестве причины указываются некие перепады курса валют. Неясно, о чём вообще речь, ведь с момента выхода приставок на российский рынок рубль даже немного подешевел.

Неясно, чем руководствуются ребята из российского отделения Microsoft, но сайт GameMAG.ru утверждает, что информация получена из официальных источников. Ранее это были лишь слухи, ну а после обретения такого высокого статуса ждать поблажек уже не стоит. Ещё раз подчёркиваем, что источник ссылается на официальные комментарии со стороны Microsoft, ну а больше информации на этот счёт читайте здесь.

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