Что ждёт Биткоин и криптовалюты в обозримом будущем? Давайте разбираться

Всю текущую неделю криптовалюты находились в состоянии повышенной волатильности. На них действовали внешние и внутренние факторы, а в результате Биткоин то опускался до 40 000 долларов, то снова взлетал до 45 тысяч. Вчера неожиданный удар по цифровым деньгам нанёс Китай. Там и до этого не жаловали криптовалюты, а начиная с 24 числа вводят уголовную ответственность за деятельность, так или иначе связанную с цифровыми деньгами. Среди пострадавших секторов – биржи, которые больше не могут совершать расчёты с жителями материкового Китая. Отдельные структуры уже заявили о полной заморозке счетов, а многие сделали это ещё раньше.

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Запрет также касается разработчиков ПО, которые предоставляют свои услуги майнерам, трейдерам и любым другим участникам рынка криптовалют. Больше всех пострадали обычные держатели в Поднебесной. Статистики на этот счёт не существует, но нет сомнений в том, что там оставалось множество людей, пытающихся при помощи криптовалют разбогатеть. После полного запрета всех транзакций, связанных с криптовалютами, у них остаётся не так много возможностей для вывода своих накоплений. По сути, доступны только нелегальные обменники, которые будут брать огромные комиссии за свои услуги. Запрет также направлен против майнеров, которые всё ещё пытаются добывать криптовалюты.

И вот на этом фоне эксперты РБК решили проанализировать рыночную ситуацию, предложив свой взгляд на несколько шагов вперёд. По словам Сергея Жданова – CEO криптобиржи EXMO, в настоящее время на рынке наблюдается дефицит инвесторов. При чём не обычных покупателей, которые заходят в криптовалюты с сотней долларов, а институционалов. Это крупные банки, финансовые структуры и фонды, обладающие огромным свободным капиталом. В эту категорию можно отнести и Китов, которые временами покупают Биткоинов на миллиарды долларов за несколько дней. По словам Сергея, если снижение стоимости цифрового золота продолжится, а Биткоин пробьёт отметку в 38 000 долларов, то можно ожидать снижение его стоимости до 35 тысяч.

Аналитики отмечают, что сегодня нестабильность на рынке вызвана фундаментальными факторами. К примеру, недавние высказывания президента Турции пусть и не повлияли на котировки, заставили многих глав государств задуматься о возможных ограничениях в сторону криптовалют. Напряжение вызывает неопределённая налоговая политика правительства США, которое до сих пор не может определиться в какую сторону двигаться. Высказываются различные мнения, но пока нет никаких подтверждений тому, что Америку ждёт китайский сценарий. Держателям криптовалют в любом случае придётся вести отчёт перед государством, но добывать Биткоины и Эфир им скорее всего не запретят.