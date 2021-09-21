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Правительство Турции готовится к ужесточению оборота криптовалют - об этом заявил Эрдоган

При этом турецкие власти работают над созданием собственного цифрового аналога национальной валюты
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В 2021 году большинство глав государств и правительств осознало, что криптовалюты нуждаются в контроле. Если ещё совсем недавно Биткоин был прибежищем наркоторговцев, отмывающих с его помощью грязные деньги, то сегодня все вокруг хотят заработать, пытаясь добывать Эфир на домашних видеокартах или покупая виртуальные монеты на отложенные на пенсию средства. Первой страной, которая закрыла двери перед майнерами, стал Китай. Сегодня в Поднебесной майнеры всё ещё встречаются, но это скорее вымирающий вид, а крупные фермы либо прячутся в горах, либо уже перевезли своё оборудование в другие страны. Эксперты отмечают, что причина резкого охлаждения китайского правительства к криптовалютам кроется в желании убрать конкурента цифровому юаню. Кстати, последний уже вырвался за пределы тестовых лабораторий и доступен всем, кто захочет принять участие в пилотных тестах.

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Поскольку большинство стран ещё не придумали, что им вообще делать с Биткоином, многие политики посматривают в сторону США, где идут активные дебаты на эту тему. Неясно, чем там всё закончится, но многие государства уже готовы перейти в наступление против криптовалют. Похоже, в первых рядах будет Турция. Сообщается, что недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган недвусмысленно заявил, что правительство готовится к войне с криптовалютами. По его словам, стране нужна собственная цифровая валюта, хотя на этот счёт пока известно крайне мало.

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Пока криптовалюты никак не отреагировали на столь громкие заявления, а эксперты полагают, что прямое влияние Турции на Биткоин минимально. Так, весной в Центробанк уже запретил любые финансовые операции с использованием криптовалют. Тогда сетовали на проблемы с экологией, невозможность контролировать работу удалённой системы и наличие большого количества мошенников, которые пользуется тем, что транзакции нельзя отметить, а кошелёк отследить.

Спустя какое-то время начались проблемы у турецких бирж Thodex и Vebitcoin, владельцы которых испарились в неизвестном направлении с миллиардами долларов, принадлежащих обычным гражданам страны. По мнению экспертов, не так страшна война Турции с криптовалютами, как тот факт, что похожему сценарию могут последовать и другие лидеры государств. Если это случится, то Биткоин никогда не станет общемировой валютой, а скорее исчезнет вместе с триллионами долларов, которые туда занесли инвесторы.

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