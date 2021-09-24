Razer занижает производительность видеокарт в некоторых ноутбуках 2021 года

Если вы решили купить мощную видеокарту для своего компьютера, то самая главная проблема состоит в деньгах. Вам нужно где-то раздобыть как минимум 2000 долларов, ведь даже GeForce RTX 3070 стоит 135 000 рублей и дороже. Стоит учитывать, что есть и более требовательные геймеры, которые не желают брать ничего медленнее GeForce RTX 3080, а некоторые искоса посматривают в сторону GeForce RTX 3090. При этом стоит понимать, что даже купив самую недорогую модель в линейке (например, GeForce RTX 3070 производства Palit с эталонными тактовыми частотами), вы получаете ровно столько, сколько ожидаете, что полностью соответствует заявленным характеристикам. Можно доплатить от нескольких тысяч рублей до нескольких десятков, купив разогнанную карту с высокими тактовыми частотами или водяным охлаждением, что только улучшит показатели в играх. Как оказалось, в последнее время с ноутбуками на этот счёт творится что-то невообразимое.

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Дело в том, что сегодня популярны элегантные ноутбуки, способные привлечь потенциального покупателя небольшим весом. Они ультратонкие, а экраны у них почти не имеют рамок. Всё это красиво, если вы вдруг решите подарить лэптоп с дискретной GeForce RTX 3080 девушке или жене, которые будут использовать его для сёрфинга по сети и просмотра фильмов. Но совсем другое дело, если взять ультратонкий, помещающийся в дамскую сумочку, игровой ноутбук для себя любимого. В данном случае вас ждёт большой сюрприз, а самое главное правило, которое стоит усвоить: чудес не бывает.

Важно понимать, что в большинстве случаев производители оставляют сам графический чип без изменений, поскольку это чревато проблемами с пользователями. А вот ограничения TGP – это самая излюбленная уловка. Выше и ниже можно рассмотреть сравнение двух ноутбуков производства Razer 2021 года:

Blade 17 с видеокартой GeForce RTX 3070

Blade Pro 17 с видеокартой GeForce RTX 3080

На первом из них показатель энергопотребления установлен на отметку 130 Вт, в то время как на втором ограничен 100 Вт. Первый, ожидаемо, стоит гораздо дешевле за счёт более скромного графического чипа. Это значит, что потенциальные покупатели решают, что более дорогой с GPU GeForce RTX 3080 позволит им добиться более ощутимых показателей в играх. Как видите, разница между ними почти отсутствует. К счастью, более дорогой всё же на несколько процентов быстрее, но задушив потребление видеокартой с помощью питания, производитель сделал пользователю медвежью услугу.

Главная проблема сегодня в невысокой ёмкости аккумуляторов, а попытка снизить вес и толщину приводит к тому, что лэптоп с флагманским игровым чипом должен стоять у розетки, иначе он не сможет продержаться и полчаса. Именно поэтому приходится ограничивать TGP, а единственным выходом будет взять большой, громоздкий ноутбук, видеокарта в котором пусть и не до конца, но приближается по скорости к настольным аналогам. Оба ноутбука имеют идентичные процессоры, ОЗУ и накопители.