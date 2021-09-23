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Zelot
Kioxia начнёт производство SSD PCIe 5.0 со скоростью чтения до 14 000 Мбит/с уже в 2021 году
Уже скоро можно будет заменить старые SSD со скоростью чтения в 500 Мб/с на скоростные 14 000 Мб/с
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Прежде чем приступать к написанию данного материала мы бы хотели задать нашим читателям простой вопрос: у многих из вас на компьютерах установлены твердотельные накопители стандарта PCIe 4.0? Дело в том, что ещё до недавнего времени скоростным интерфейсом могли похвастать только процессоры AMD последних поколений. Ну а Intel получила поддержку быстрых SSD совсем недавно. Так вот, несмотря на то, что PCIe 4.0 уже почти 2 года на рынке, встретить такие накопители в системах крайне сложно. К примеру, автор данного материала использует в качестве системного диска М2 Samsung 980 на 250 Гб, но почти не почувствовал прирост скорости по сравнению с предыдущим SSD SATA3.

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Теоретическим пределом PCIe 4.0 является скорость до 16 Гбит/с на канал. Известно, что PCIe 5.0 должна удваивать показатель, а значит мы получим 32 Гбит/с. Сегодня в продаже можно встретить сверхдорогие SSD PCIe 4.0 со скоростью чтения до 7000 Мб/с. Кажется, что по сравнению с 500 Мб/с на SATA3 – это просто прорыв. Так казалось, до тех пор, пока Intel не сообщила о совместимости новых процессоров Alder Lake с PCIe 5.0. Так вот, если вы уже запланировали покупку 16-ядерного Core i9-12900K, то самое время обратить внимание на новый твердотельный накопитель Kioxia.

Указанный прототип предназначен для центров обработки данных, однако производитель планирует предложить аналогичную скорость и для потребительских SSD. Точных данных о сроках выхода подобного продукта нет, но пока нет и желающих его купить. Итак, новинка полностью поддерживает новый интерфейс PCIe 5.0 и предлагает скорость чтения 14 000 Мб/с и записи до 7000 Мб/с. Таким образом удалось обойти свой же накопитель CM6 (6900/4200 Мб/с) по скорости чтения на 103% и записи на 67%.

Выросли и другие показатели, а задержки сократились на 77%. Первые накопители для центров обработки данных получат восьмиканальный и шестнадцатиканальный контроллер, что придётся по вкусу требовательным клиентам. Минимальная ёмкость составит 1.6 Тб, а максимальный объём – 30 Тб. Производитель планирует сделать серию чрезвычайно выносливой, обещая показатель от 1 до 3 DWPD (что характеризуется числом полных перезаписей накопителя в сутки). Выпуск состоится уже в 4 квартале, но Kioxia не ожидает, что проникновение будет очень быстрым. Крупным клиентам потребуется до полугода, ну а пользователи увидят скоростные накопители в магазинах уже в 2022 году.

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vadim.it
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Zelot, только мбайт, а не мбит .. :D
Kioxia начнёт производство SSD PCIe 5.0 со скоростью чтения до 14 000 Мбит/с уже в 2021 году
Гельминтатор
23:36
Мда. Убожество. Вот в это говно превратился современный интернет. Пиз… мда, в общем.
Почему я аплодирую успехам AMD, но сам вряд ли куплю их продукцию
LoL
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