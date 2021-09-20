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Окупаемость RTX 3070 в майнинге Эфира достигла 12 месяцев по данным CryptoLeo

Стоит ли сегодня пытаться майнить Эфир на видеокарте GeForce RTX 3070 LHR
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Спор о целесообразности майнинга с помощью заблокированных видеокарт NVIDIA идёт с момента их выхода на рынок в июне. Тогда майнеры нас уверяли, что уже через пару недель хакеры взломают защиту LHR, посрамив программистов зелёной команды. В августе появились сенсационные новости, а хакеры уверяли нас в том, что им удалось взломать защиту, что позволило добывать Эфир с высокой эффективность. Реальность оказалась не такой радужной, ведь разблокировка остановилась на 70%, а добытые 20% обернулись высоким энергопотреблением. Чуть позднее разработчики GMiner пошли ещё дальше, выпустив версию с плавающим энергопотреблением. Если не углубляться в подробности, то майнеров снова ждало фиаско, ведь столь постоянные перепады напряжения чреваты выходом видеокарты из строя.

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Поскольку споры не завершаются, известный любитель майнинга CryptoLeo решил выяснить, как обстоят дела с заблокированной видеокартой GeForce RTX 3070 LHR в добыче Эфира. Длительность видео 13 минут, а значит не все наши читатели захотят его смотреть. Поэтому мы кратко пройдёмся по содержанию и сделаем выводы. Итак, для майнинга использовалось несколько различных приложений. Все они выдают различные показатели, а значит при использовании неверной версии можно получить весьма плачевные последствия.

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Phoenix Miner выдаёт 27 MH/s в стоке, быстро опустившись с 59 MH/s из-за активированной системы блокировки LHR. После попытки разогнать видеокарту громкость кулера стала слышна даже на камеру, а обороты пришлось поднять до 100%. Благодаря настройкам хешрейт поднялся до 31 MH/s, что выглядит ненамного лучше заводских настроек.

При использовании NBMiner автор ролика поднял ещё тактовую частоту памяти, что дало 43 MH/s с потреблением выше 220 Вт. И вот здесь и начинается самое интересное: CryptoLeo забил эти параметры в калькулятор, добавив потребление энергии и выяснил, что данная карта будет давать ему 2.66 доллара в сутки. Много это или мало? Ну тут уж делать выводы вам самим, ведь автору нужно 344 дня для окупаемости его видеокарты. Долго мучить свою карту в GMiner автор не стал. Видимо он опасается странного алгоритма. В конце он традиционно запустил свой любимый Ravencoin, отметив, что в данной криптовалюте он при аналогичном потреблении получает около 3 долларов в сутки. В данном случае мы не будем ничего комментировать, ведь с добычей Ravencoin мы знакомы очень мало, но тот факт, что Эфир на заблокированной GeForce RTX 3070 не приносит ожидаемой прибыли, не вызывает сомнений.

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