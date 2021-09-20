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Несмотря на активные попытки вывести производственные мощности из Китая, многие компании столкнулись с тем, что сделать это в краткосрочной перспективе просто нереально. Проблема в том, что наиболее подходящий для этих целей Вьетнам не резиновый. Волна производителей уже захлестнула страну, а ресурсы для выработки электричества наносят мощнейший углеродный удар по планете. Мало того, нарастить выработку энергоносителей не так просто, а инфраструктура развита недостаточно хорошо. Всё становится куда хуже, если пытаться отыскать квалифицированных сотрудников. Работников с подходящим опытом или нет, или их уже забрали другие компании, а попытка переменить их при помощи высоких заработных плат невыгодна прежде всего самим производителям, а значит капиталистическая машина лучше остановится, чем заплатит сотрудникам лишний цент.

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На самом деле причин гораздо больше, просто некоторые находятся на поверхности, а другие не так очевидны, но сути это не меняет. Именно поэтому многие гиганты пока не спешат мигрировать, поддаваясь общей панике. В Поднебесной находится целая сеть заводов по производству видеокарт и специализированных устройств для майнинга Биткоина. Именно этот факт позволил Китаю занять первое место в списке стран, добывающих криптовалюты. Сегодня политика правительства направлена на борьбу с фермерами, ну а цены пошли вниз. Особенно выгодными стали видеокарты после обрушения криптовалют в мае. В какой-то момент цены почти сравнялись с рекомендованными, а местные геймеры буквально купались в дешёвых видеокартах. Что же, пришло время платить по счетам.

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Как сообщает сайт Fast Technology, в ходе августовского повышения стоимости Эфира наметился курс на подорожание всех игровых моделей. К примеру, совсем недавно GeForce RTX 3080 снова преодолела порог в 10 000 юаней. Ясно, что 113 000 рублей, это значительно дешевле того, что мы видим в российских магазинах, но ведь речь о Китае, где цены традиционно ниже. GeForce RTX 3060 поднялась выше 4000 юаней, что соответствует 45 000 рублям (больше 600 долларов), ну а местные геймеры снова бьют тревогу. Дело в том, что тройка крупнейших производителей объявила об очередном подорожании.

Речь о Gigabyte, Asus и MSI. Отдельно указывается, что последние две смогли заработать за август на 30% больше, чем в июле, а у Gigabyte рост доходов составил немалые 50% в годовом исчислении. Судя по предварительным данным, сентябрь продемонстрирует отличные показатели прибыльности, но, как оказалось, это не повод снижать цены, ведь геймеры изголодались по скоростным игровым решениям. Сообщается об увеличении отпускных цен до 7%. Информация неожиданная и тревожная, а результаты вскоре могут быть заметны и на других рынках, ведь коррекция, несомненно, случится и в других регионах.