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Старушка GeForce GTX 1060 вышла летом 2016 года. Кто бы тогда мог подумать, что она станет самой популярной видеокартой десятилетия и будет удерживать планку первенства в Steam на протяжение долгих пяти лет. Скорее всего, она продолжит лидировать и в 2022, ведь реальных конкурентов нет. Одно время казалось, что все шансы есть у GeForce RTX 2060, но NVIDIA решила прекратить производство старых графических чипов, что привело к сильному росту цен, дефициту и дальше по списку. Недавно писали, что в продажу может поступить обновлённая GeForce RTX 2060 с 12 Гб видеопамяти. Будет ли она массовой, неясно, но это и не важно, ведь сегодня на вторичном рынке GeForce GTX 1060 всё ещё пользуется высокой популярностью.

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На этом фоне вопрос выбора встаёт остро как никогда, ведь нужно в конце концов определиться, а как это сделать, неясно. Поскольку мы сегодня говорим о серии GeForce ХХ60, то будет правильным сравнить все три последних поколения, особенно на фоне того, что новая GeForce RTX 3060 стоит почти 1000 долларов в российских магазинах. Стоит ли за неё переплачивать, или можно обойтись не такой дорогой GeForce GTX 1060 после майнинга? А может взять золотую середину в виде GeForce RTX 2060, что тоже многим кажется логичным. Давайте разбираться, а помогут нам в этом ребята с канала Testing Games.

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Результаты налицо. Стоит констатировать, что между GeForce GTX 1060 и GeForce RTX 3060 действительно огромный разрыв. В каких-то играх, разница достигает двухкратных значений, а где-то новинка опережает видеокарту 2016 года почти в 3 раза. Это значит, что смысл покупки более новой модели действительно есть. Вы тут же почувствуете изменения, усилив свой компьютер сверхмощным решением на базе современного технологического процесса и архитектуры Ampere. В то же время с GeForce RTX 2060 всё не так очевидно. Если вы найдёте эту карту по привлекательной стоимости, то можно даже не пытаться переходить на новое поколение, поскольку GeForce RTX 2060 всё ещё «тащит», а 60+ fps во всех играх вам хватит с головой.

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Есть ещё один важный нюанс: видеокарты с вторичного рынка – это всегда большой сюрприз. Часто майнеры избавляются от GeForce GTX 1060 поскольку она не справляется с постоянной нагрузкой. Карта может сбрасывать частоты, перегреваться и просто медленно умирать. У неё может отваливаться драйвер или ещё что похуже. Именно поэтому однозначного ответа нет, ведь для бережливого геймера GeForce GTX 1060 может оказаться незаменимой находкой. Ну а остальное дело везения. Если вы знаете продавца лично, либо просто верите в то, что он кристальной души человек – не смеем вас отговаривать.







