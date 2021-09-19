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В августе случилось сразу несколько неприятных для геймеров событий. Вначале резко подорожали криптовалюты, а Эфир пошёл вверх, временами доходя до 4000 долларов. Это в значительной степени повысило интерес к майнингу, ну а многочисленные фермеры потянулись за видеокартами, разобрав всё под чистую. Следом за этим случился взлом антимайнерской защиты, созданной для снижения хешрейта на большинстве графических чипов NVIDIA. Словом, хороших новостей не было от слова совсем. Поскольку рост цен на криптовалюты остановился (снижается уже несколько дней), а Эфир торгуется на отметке 3360 долларов, мы наблюдаем не только возвращение видеокарт в магазины, но и существенное снижение цен.

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Лучше всего дела обстоят с GeForce RTX 3080. Сразу три видеокарты подешевели на 30 000 рублей, а самая недорогая стоит 160 000 рублей. Стоит учитывать, что ещё недавно цены на подобные карты стартовали с 200 000, а значит у нас очень внушительная разница. Дешевле всего видеокарта производства GIGABYTE. Она идентичная эталонной, что звучит как комплимент, ведь многие производители намудрили с системой охлаждения, что обернулось высокими температурами и тротлингом. Две другие модели имеют кастомные системы охлаждения, но оценены на 10 000 рублей дороже.

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Немалый интерес вызывают и подешевевшие GeForce RTX 3070. Финальная цена на самую недорогую модель производства Palit составляет 111 990 рублей. Всё что дальше, уже дороже, но в данном случае несколько десятков мегагерц не так существенны, ведь даже указанная выше карта обеспечивает максимальный уровень графики в самых современных играх в разрешении 2К. Покупателей GeForce RTX 3070 ждёт скидка в размере 11 000 рублей, что пока не рекорд, но отличное начало, ну а стоимость может снижаться и дальше, ведь пока предпосылок к росту Эфира нет.

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Наиболее выгодным вложением средств может оказаться скоростная GeForce RTX 3060. Она открывает перед своим владельцем двери во все игры и может легко вытянуть большинство проектов в разрешении 2К. Palit, традиционно, удерживает самую привлекательную цену, ну а благодаря скидке сегодня впервые за полтора месяцев GeForce RTX 3060 стоит дешевле 1000 долларов. Важно учитывать, что все вышеперечисленные модели – это представители линейки LHR. Хакеры так и не взломали систему защиты, что не позволяет их брать для построения домашней фермы. Единичные попытки копать Эфир на таких картах проводятся, но эффективность вызывает большие вопросы.



